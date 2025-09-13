Замена аккумулятора Tesla: сколько надо заплатить

Сколько стоит замена аккумулятора Tesla
Автомобили Tesla сами по себе недешевые, поэтому ремонт транспортного средства также имеет высокие ценники, особенно, когда речь идет о замене аккумулятора. Сколько стоит батарея электромобиля, сообщили владельцы Tesla на специализированных форумах.
Цена замены
Отчеты владельцев Tesla свидетельствуют, что средняя стоимость замены аккумулятора колеблется от 10 000 до 20 000 долларов США. Цена зависит от модели — стандартной или с увеличенным запасом хода.
Например, один из владельцев из Техаса сообщил на Reddit, что в прошлом году ему озвучивали цену около 15 000 долларов. Другой водитель Model 3 в недавнем посте отметил, что полная замена батареи обойдется чуть более 13 000 долларов. Важно учитывать, что цены постоянно меняются.
Как долго служат аккумуляторы Tesla
По данным JD Power, в среднем аккумуляторы в электромобилях служат от 10 до 20 лет. Батареи Tesla теряют около 1% своей емкости каждый год. Это означает, что примерно через 10 лет аккумулятор будет иметь около 90% своей первоначальной емкости.
Возможно, вам не придется платить из собственного кармана за замену аккумулятора, поскольку каждый Tesla поставляется с ограниченной гарантией на аккумулятор и приводной блок.
Для Cybertruck гарантия распространяется на восемь лет или более 240 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Стандартные Model 3 и Model Y имеют восьмилетнюю гарантию на 160 000 км. Версии Long Range этих двух моделей имеют восьмилетнюю гарантию на 190 000 километр.
Согласно US News & World Report, аккумуляторы Tesla реально могут прослужить 480 000 км или более при условии надлежащего обслуживания. Были даже некоторые модели Tesla, которые проехали более 800 000 км.
