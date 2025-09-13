Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сколько стоит замена аккумулятора Tesla

Сколько стоит замена аккумулятора Tesla

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 01:20
Замена аккумулятора Tesla: сколько надо заплатить
Батарея Tesla Model S Фото: greencarreports.com

Автомобили Tesla сами по себе недешевые, поэтому ремонт транспортного средства также имеет высокие ценники, особенно, когда речь идет о замене аккумулятора. Сколько стоит батарея электромобиля, сообщили владельцы Tesla на специализированных форумах.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Цена замены

Отчеты владельцев Tesla свидетельствуют, что средняя стоимость замены аккумулятора колеблется от 10 000 до 20 000 долларов США. Цена зависит от модели — стандартной или с увеличенным запасом хода.

Например, один из владельцев из Техаса сообщил на Reddit, что в прошлом году ему озвучивали цену около 15 000 долларов. Другой водитель Model 3 в недавнем посте отметил, что полная замена батареи обойдется чуть более 13 000 долларов. Важно учитывать, что цены постоянно меняются.

Также читайте:

Почему электромобили стали чаще попадать на СТО

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Как дизельные авто уступают электромобилям в Украине

Как долго служат аккумуляторы Tesla

По данным JD Power, в среднем аккумуляторы в электромобилях служат от 10 до 20 лет. Батареи Tesla теряют около 1% своей емкости каждый год. Это означает, что примерно через 10 лет аккумулятор будет иметь около 90% своей первоначальной емкости.

Возможно, вам не придется платить из собственного кармана за замену аккумулятора, поскольку каждый Tesla поставляется с ограниченной гарантией на аккумулятор и приводной блок.

Для Cybertruck гарантия распространяется на восемь лет или более 240 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Стандартные Model 3 и Model Y имеют восьмилетнюю гарантию на 160 000 км. Версии Long Range этих двух моделей имеют восьмилетнюю гарантию на 190 000 километр.

Согласно US News & World Report, аккумуляторы Tesla реально могут прослужить 480 000 км или более при условии надлежащего обслуживания. Были даже некоторые модели Tesla, которые проехали более 800 000 км.

ремонт Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации