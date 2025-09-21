Пільги для електромобілів в Україні: чи є шанс подовжити

Електромобіль. Фото: freepik.com

В Україні знову активізувалися дискусії щодо продовження пільгових умов для імпорту електромобілів. А днями стали відомі масштаби цих преференцій у грошовому вимірі.

Значні податкові втрати

Торік, за даними Державної податкової та митної служб, бюджет України недоотримав 10 600 000 000 грн лише за рахунок звільнення від ПДВ на імпорт електрокарів. Крім того, імпортери електромобілів користуються й іншими пільгами:

Нульове ввізне мито. Знижений акциз: 1 євро за кожен кВт-год місткості акумулятора. Звільнення від збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації, що діє безстроково.

Додатково, електромобілі не сплачують податок на утримання доріг, позаяк він закладений у вартість палива.

Таким чином, державне стимулювання, яке здійснюється коштом податкових надходжень, дозволило сформувати парк з 182 000 електрокарів в Україні. Але цей показник складає лише близько 1,5% від загальної кількості авто в Україні.

Економічні аспекти

Генеральний директор та співвласник групи компаній VIDI Олександр Джуринський в інтерв’ю NV Бізнес зазначив, що в умовах, коли лікарні працюють на дизельних генераторах, а енергосистема перевантажена, пільги на розмитнення електромобілів виглядають дивно.

Джуринський нагадує, що виробництво електрокарів супроводжується значними викидами CO2, а утилізація батарей є складною та небезпечною проблемою, яка поки що не має системного рішення в Україні.

Крім того, він зауважує, що пільги призвели до засилля дешевого сірого імпорту, що витісняє ринок нових автомобілів та спричиняє маніпуляції з цінами.

Один з ключових економічних недоліків, на думку Джуринського, полягає в тому, що електромобілі не сплачують акцизний податок з палива, який є важливим джерелом фінансування дорожнього ремонту. При цьому, важкі електрокари так само зношують дороги.

Влада та опозиція

Голова фінансового та податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не підтримує ідею продовження пільг, вважаючи їх економічно необґрунтованими. В коментарі NV Бізнес він заявив, що законопроєкти про продовження пільг не мають шансів на ухвалення.

Водночас, опозиційні депутати подали законопроєкти про продовження пільг. Один з їхніх лобістів, Олексій Рябчин, вважає, що шанси на позитивне рішення все ще є. Він закликає прихильників пільг не здаватися та повторити успішний досвід 2017 року, коли їм вдалося переконати владу в необхідності скасування ПДВ для електромобілів.