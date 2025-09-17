Чому власники Tesla не радять купувати вживані електрокари

2015 Tesla Model S Фото: caranddriver.com

На перший погляд, купівля вживаної Tesla здається вигідною інвестицією: передові технології, екологічність і чудове прискорення. Але багато власників таких авто застерігають потенційних покупців від проблем, з якими вони стикаються.

Про це повідомив Slash Gear.

Проблеми та дорогий ремонт

Tesla, за даними опитувань, має нижчий рейтинг надійності, ніж, наприклад, автомобілі від Toyota чи Hyundai. Власники часто скаржаться на несправності — від прихованих дверних ручок, що не висуваються, до збоїв інформаційно-розважальної системи. Особливо це стосується ранніх Model S та X, відомих проблемами з приводами, підвіскою та деградацією акумулятора.

Навіть новіші моделі, як Model 3, не позбавлені недоліків. Як зазначив один із власників, "вживані Tesla виглядають чудово, поки не доходить справа до ремонту. Тоді все закінчується".

Хоча електромобілі й не потребують заміни мастила, інші витрати, наприклад, обслуговування охолоджувальної рідини, заміна шин та програмні оновлення, все одно накопичуються. А якщо з ладу вийде акумулятор, ремонт може коштувати десятки тисяч доларів.

Неприємна амортизація

Вартість вживаних Tesla також нестабільна. Регулярне зниження ціни на нові моделі призвело до різкого здешевлення старих авто. До того ж потенційних покупців відлякує невизначеність щодо деградації акумулятора, що також впливає на вартість перепродажу.

Обираючи вживану Tesla, власник також втрачає доступ до постійних оновлень, які компанія впроваджує в нові моделі. Це робить старіші авто менш технологічними та складнішими в довгостроковому обслуговуванні. Тому якщо не готові до можливих фінансових та технічних труднощів, краще двічі подумати, перш ніж купувати вживану Tesla.