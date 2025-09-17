Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому не варто купувати вживаний електрокар Tesla

Чому не варто купувати вживаний електрокар Tesla

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 20:40
Чому власники Tesla не радять купувати вживані електрокари
2015 Tesla Model S Фото: caranddriver.com

На перший погляд, купівля вживаної Tesla здається вигідною інвестицією: передові технології, екологічність і чудове прискорення. Але багато власників таких авто застерігають потенційних покупців від проблем, з якими вони стикаються.

Про це повідомив Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Проблеми та дорогий ремонт

Tesla, за даними опитувань, має нижчий рейтинг надійності, ніж, наприклад, автомобілі від Toyota чи Hyundai. Власники часто скаржаться на несправності — від прихованих дверних ручок, що не висуваються, до збоїв інформаційно-розважальної системи. Особливо це стосується ранніх Model S та X, відомих проблемами з приводами, підвіскою та деградацією акумулятора.

Навіть новіші моделі, як Model 3, не позбавлені недоліків. Як зазначив один із власників, "вживані Tesla виглядають чудово, поки не доходить справа до ремонту. Тоді все закінчується".

Хоча електромобілі й не потребують заміни мастила, інші витрати, наприклад, обслуговування охолоджувальної рідини, заміна шин та програмні оновлення, все одно накопичуються. А якщо з ладу вийде акумулятор, ремонт може коштувати десятки тисяч доларів.

Також читайте:

Скільки коштує заміна акумулятора Tesla

Які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі

Як Tesla вперше поступилася Toyota

Неприємна амортизація

Вартість вживаних Tesla також нестабільна. Регулярне зниження ціни на нові моделі призвело до різкого здешевлення старих авто. До того ж потенційних покупців відлякує невизначеність щодо деградації акумулятора, що також впливає на вартість перепродажу.

Обираючи вживану Tesla, власник також втрачає доступ до постійних оновлень, які компанія впроваджує в нові моделі. Це робить старіші авто менш технологічними та складнішими в довгостроковому обслуговуванні. Тому якщо не готові до можливих фінансових та технічних труднощів, краще двічі подумати, перш ніж купувати вживану Tesla.

ремонт Tesla авто електрокари проблеми поради автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації