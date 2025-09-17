Видео
Видео

Главная Авто Почему не стоит покупать подержанный электрокар Tesla

Почему не стоит покупать подержанный электрокар Tesla

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 20:40
Почему владельцы Tesla не советуют покупать подержанные электрокары
2015 Tesla Model S Фото: caranddriver.com

На первый взгляд, покупка подержанной Tesla кажется выгодной инвестицией: передовые технологии, экологичность и отличное ускорение. Но многие владельцы таких авто предостерегают потенциальных покупателей от проблем, с которыми они сталкиваются.

Об этом сообщил Slash Gear.

Проблемы и дорогой ремонт

Tesla, по данным опросов, имеет более низкий рейтинг надежности, чем, например, автомобили от Toyota или Hyundai. Владельцы часто жалуются на неисправности — от скрытых дверных ручек, которые не выдвигаются, до сбоев информационно-развлекательной системы. Особенно это касается ранних Model S и X, известных проблемами с приводами, подвеской и деградацией аккумулятора.

Даже более новые модели, как Model 3, не лишены недостатков. Как отметил один из владельцев, "подержанные Tesla выглядят прекрасно, пока не доходит дело до ремонта. Тогда все заканчивается".

Хотя электромобили и не требуют замены масла, другие расходы, например, обслуживание охлаждающей жидкости, замена шин и программные обновления, все равно накапливаются. А если из строя выйдет аккумулятор, ремонт может стоить десятки тысяч долларов.

Неприятная амортизация

Стоимость подержанных Tesla также нестабильна. Регулярное снижение цены на новые модели привело к резкому удешевлению подержанных авто. К тому же потенциальных покупателей отпугивает неопределенность относительно деградации аккумулятора, что также влияет на стоимость перепродажи.

Выбирая подержанную Tesla, владелец также теряет доступ к постоянным обновлениям, которые компания внедряет в новые модели. Это делает старые авто менее технологичными и сложными в долгосрочном обслуживании. Поэтому, если не готовы к возможным финансовым и техническим трудностям, лучше дважды подумать, прежде чем покупать подержанную Tesla.

ремонт Tesla авто электрокары проблемы советы автомобиль електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
