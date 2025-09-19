Найдорожчий електромобіль Toyota не є спорткаром або позашляховиком

Toyota e-Palette Фото: Toyota

Модульний шатл Toyota e-Palette здатен перетворитися на що завгодно: від міської маршрутки та мобільного офісу до кав'ярні на колесах. Створений для інтеграції з передовими системами автономного водіння, цей електромобіль ідеально підходить для розумних міст майбутнього, де ефективність та універсальність є ключовими характеристиками для транспортних засобів.

Про це написав Ionity.

Реклама

Читайте також:

Історія та еволюція

Ідея e-Palette з'явилася у 2018 році. За три роки він уже перевозив спортсменів та гостей на Олімпійських іграх у Токіо, продемонструвавши свою надійність у реальних умовах. Після успішних випробувань та вдосконалень, Toyota випустила комерційну версію, яка вже доступна для продажу в Японії.

Зовні e-Palette зберіг свою фірмову прямокутну форму, але отримав сучасні риси: великі бічні вікна та тонкі поворотники. Ці зміни не лише покращили дизайн, а й зробили його функціональнішим.

Універсальний салон

Фото: Toyota

Салон e-Palette може адаптуватися до будь-яких потреб. У базовій пасажирській версії він вміщує до 17 осіб (4 сидячих, 12 стоячих та місце для водія). Завдяки низькій підлозі, широким розсувним дверям і висувному пандусу, шатл зручний для людей на інвалідних візках та батьків із дитячими візочками.

Салон легко переобладнати під:

Мобільний бізнес : офіс, магазин, фуд-трак або кав’ярня.

: офіс, магазин, фуд-трак або кав’ярня. Розважальний простір : лаунж для перегляду спортивних матчів.

: лаунж для перегляду спортивних матчів. Сервісний центр: для надання послуг на виїзді.

Також читайте:

Чому Toyota, Subaru та Lexus зупинили продаж електромобілів

Пʼять автомобілів Toyota, які насправді є моделями Suzuki

Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО

Усі характеристики

Вага авто майже 3 т, а його габарити роблять його по-справжньому містким. Його довжина приблизно як у Land Cruiser Prado (4925 мм), але шатл вищий та ширший.

Потужність двигуна : 201 к.с.

: 201 к.с. Максимальна швидкість : до 80 км/год.

: до 80 км/год. Батарея : 72,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 250 км.

: 72,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 250 км. Час зарядки: від швидкої станції до 80% — за 40 хвилин, від звичайної розетки — близько 12 годин.

Ціна e-Palette в Японії — приблизно 196 400 доларів. Така висока вартість пояснюється індивідуальним підходом до виробництва. Це не масовий продукт, а спеціалізований інструмент для бізнесу. Уряд Японії пропонує значні субсидії, що роблять його доступнішим для комерційних проєктів.