Toyota показала свій найдорожчий електромобіль

Дата публікації: 19 вересня 2025 06:45
Найдорожчий електромобіль Toyota не є спорткаром або позашляховиком
Toyota e-Palette Фото: Toyota

Модульний шатл Toyota e-Palette здатен перетворитися на що завгодно: від міської маршрутки та мобільного офісу до кав'ярні на колесах. Створений для інтеграції з передовими системами автономного водіння, цей електромобіль ідеально підходить для розумних міст майбутнього, де ефективність та універсальність є ключовими характеристиками для транспортних засобів.

Про це написав Ionity.

Історія та еволюція

Ідея e-Palette з'явилася у 2018 році. За три роки він уже перевозив спортсменів та гостей на Олімпійських іграх у Токіо, продемонструвавши свою надійність у реальних умовах. Після успішних випробувань та вдосконалень, Toyota випустила комерційну версію, яка вже доступна для продажу в Японії.

Зовні e-Palette зберіг свою фірмову прямокутну форму, але отримав сучасні риси: великі бічні вікна та тонкі поворотники. Ці зміни не лише покращили дизайн, а й зробили його функціональнішим.

Універсальний салон

Toyota e-Palette використовується як мобільний магазин
Фото: Toyota

Салон e-Palette може адаптуватися до будь-яких потреб. У базовій пасажирській версії він вміщує до 17 осіб (4 сидячих, 12 стоячих та місце для водія). Завдяки низькій підлозі, широким розсувним дверям і висувному пандусу, шатл зручний для людей на інвалідних візках та батьків із дитячими візочками.

Салон легко переобладнати під:

  • Мобільний бізнес: офіс, магазин, фуд-трак або кав’ярня.
  • Розважальний простір: лаунж для перегляду спортивних матчів.
  • Сервісний центр: для надання послуг на виїзді.

Усі характеристики

Вага авто майже 3 т, а його габарити роблять його по-справжньому містким. Його довжина приблизно як у Land Cruiser Prado (4925 мм), але шатл вищий та ширший.

  • Потужність двигуна: 201 к.с.
  • Максимальна швидкість: до 80 км/год.
  • Батарея: 72,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 250 км.
  • Час зарядки: від швидкої станції до 80% — за 40 хвилин, від звичайної розетки — близько 12 годин.

Ціна e-Palette в Японії — приблизно 196 400 доларів. Така висока вартість пояснюється індивідуальним підходом до виробництва. Це не масовий продукт, а спеціалізований інструмент для бізнесу. Уряд Японії пропонує значні субсидії, що роблять його доступнішим для комерційних проєктів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
