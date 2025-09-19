Найдорожчий електромобіль Toyota не є спорткаром або позашляховиком

Toyota показала свій найдорожчий електромобіль
Модульний шатл Toyota e-Palette здатен перетворитися на що завгодно: від міської маршрутки та мобільного офісу до кав'ярні на колесах. Створений для інтеграції з передовими системами автономного водіння, цей електромобіль ідеально підходить для розумних міст майбутнього, де ефективність та універсальність є ключовими характеристиками для транспортних засобів.
Про це написав Ionity.
Історія та еволюція
Ідея e-Palette з'явилася у 2018 році. За три роки він уже перевозив спортсменів та гостей на Олімпійських іграх у Токіо, продемонструвавши свою надійність у реальних умовах. Після успішних випробувань та вдосконалень, Toyota випустила комерційну версію, яка вже доступна для продажу в Японії.
Зовні e-Palette зберіг свою фірмову прямокутну форму, але отримав сучасні риси: великі бічні вікна та тонкі поворотники. Ці зміни не лише покращили дизайн, а й зробили його функціональнішим.
Універсальний салон
Салон e-Palette може адаптуватися до будь-яких потреб. У базовій пасажирській версії він вміщує до 17 осіб (4 сидячих, 12 стоячих та місце для водія). Завдяки низькій підлозі, широким розсувним дверям і висувному пандусу, шатл зручний для людей на інвалідних візках та батьків із дитячими візочками.
Салон легко переобладнати під:
- Мобільний бізнес: офіс, магазин, фуд-трак або кав’ярня.
- Розважальний простір: лаунж для перегляду спортивних матчів.
- Сервісний центр: для надання послуг на виїзді.
Також читайте:
Чому Toyota, Subaru та Lexus зупинили продаж електромобілів
Пʼять автомобілів Toyota, які насправді є моделями Suzuki
Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО
Усі характеристики
Вага авто майже 3 т, а його габарити роблять його по-справжньому містким. Його довжина приблизно як у Land Cruiser Prado (4925 мм), але шатл вищий та ширший.
- Потужність двигуна: 201 к.с.
- Максимальна швидкість: до 80 км/год.
- Батарея: 72,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 250 км.
- Час зарядки: від швидкої станції до 80% — за 40 хвилин, від звичайної розетки — близько 12 годин.
Ціна e-Palette в Японії — приблизно 196 400 доларів. Така висока вартість пояснюється індивідуальним підходом до виробництва. Це не масовий продукт, а спеціалізований інструмент для бізнесу. Уряд Японії пропонує значні субсидії, що роблять його доступнішим для комерційних проєктів.
Читайте Новини.LIVE!