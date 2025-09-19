Видео
Главная Авто Toyota показала свой самый дорогой электромобиль

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:45
Самый дорогой электромобиль Toyota не является спорткаром или внедорожником
Toyota e-Palette Фото: Toyota

Модульный шаттл Toyota e-Palette способен превратиться во что угодно: от городской маршрутки и мобильного офиса до кафе на колесах. Созданный для интеграции с передовыми системами автономного вождения, этот электромобиль идеально подходит для умных городов будущего, где эффективность и универсальность являются ключевыми характеристиками для транспортных средств.

Об этом написал Ionity.

История и эволюция

Идея e-Palette появилась в 2018 году. Через три года он уже перевозил спортсменов и гостей на Олимпийских играх в Токио, продемонстрировав свою надежность в реальных условиях. После успешных испытаний и усовершенствований, Toyota выпустила коммерческую версию, которая уже доступна для продажи в Японии.

Внешне e-Palette сохранил свою фирменную прямоугольную форму, но получил современные черты: большие боковые окна и тонкие поворотники. Эти изменения не только улучшили дизайн, но и сделали его более функциональным.

Универсальный салон

Toyota e-Palette використовується як мобільний магазин
Фото: Toyota

Салон e-Palette может адаптироваться к любым потребностям. В базовой пассажирской версии он вмещает до 17 человек (4 сидячих, 12 стоячих и место для водителя). Благодаря низкому полу, широким раздвижным дверям и выдвижному пандусу, шаттл удобен для людей на инвалидных колясках и родителей с детскими колясками.

Салон легко переоборудовать под:

  • Мобильный бизнес: офис, магазин, фуд-трак или кофейня.
  • Развлекательное пространство: лаунж для просмотра спортивных матчей.
  • Сервисный центр: для оказания услуг на выезде.

Все характеристики

Вес авто почти 3 т, а его габариты делают его по-настоящему вместительным. Его длина примерно как у Land Cruiser Prado (4925 мм), но шаттл выше и шире.

  • Мощность двигателя: 201 л.с.
  • Максимальная скорость: до 80 км/ч.
  • Батарея: 72,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 250 км.
  • Время зарядки: от быстрой станции до 80% — за 40 минут, от обычной розетки — около 12 часов.

Цена e-Palette в Японии — примерно 196 400 долларов. Такая высокая стоимость объясняется индивидуальным подходом к производству. Это не массовый продукт, а специализированный инструмент для бизнеса. Правительство Японии предлагает значительные субсидии, что делает его более доступным для коммерческих проектов.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
