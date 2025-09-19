Самый дорогой электромобиль Toyota не является спорткаром или внедорожником

Toyota e-Palette Фото: Toyota

Модульный шаттл Toyota e-Palette способен превратиться во что угодно: от городской маршрутки и мобильного офиса до кафе на колесах. Созданный для интеграции с передовыми системами автономного вождения, этот электромобиль идеально подходит для умных городов будущего, где эффективность и универсальность являются ключевыми характеристиками для транспортных средств.

Об этом написал Ionity.

Реклама

Читайте также:

История и эволюция

Идея e-Palette появилась в 2018 году. Через три года он уже перевозил спортсменов и гостей на Олимпийских играх в Токио, продемонстрировав свою надежность в реальных условиях. После успешных испытаний и усовершенствований, Toyota выпустила коммерческую версию, которая уже доступна для продажи в Японии.

Внешне e-Palette сохранил свою фирменную прямоугольную форму, но получил современные черты: большие боковые окна и тонкие поворотники. Эти изменения не только улучшили дизайн, но и сделали его более функциональным.

Универсальный салон

Фото: Toyota

Салон e-Palette может адаптироваться к любым потребностям. В базовой пассажирской версии он вмещает до 17 человек (4 сидячих, 12 стоячих и место для водителя). Благодаря низкому полу, широким раздвижным дверям и выдвижному пандусу, шаттл удобен для людей на инвалидных колясках и родителей с детскими колясками.

Салон легко переоборудовать под:

Мобильный бизнес : офис, магазин, фуд-трак или кофейня.

: офис, магазин, фуд-трак или кофейня. Развлекательное пространство : лаунж для просмотра спортивных матчей.

: лаунж для просмотра спортивных матчей. Сервисный центр: для оказания услуг на выезде.

Также читайте:

Почему Toyota, Subaru и Lexus остановили продажи электромобилей

Пять автомобилей Toyota, которые на самом деле являются моделями Suzuki

Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО

Все характеристики

Вес авто почти 3 т, а его габариты делают его по-настоящему вместительным. Его длина примерно как у Land Cruiser Prado (4925 мм), но шаттл выше и шире.

Мощность двигателя : 201 л.с.

: 201 л.с. Максимальная скорость : до 80 км/ч.

: до 80 км/ч. Батарея : 72,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 250 км.

: 72,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 250 км. Время зарядки: от быстрой станции до 80% — за 40 минут, от обычной розетки — около 12 часов.

Цена e-Palette в Японии — примерно 196 400 долларов. Такая высокая стоимость объясняется индивидуальным подходом к производству. Это не массовый продукт, а специализированный инструмент для бизнеса. Правительство Японии предлагает значительные субсидии, что делает его более доступным для коммерческих проектов.