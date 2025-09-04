Видео
Главная Авто Пять автомобилей Toyota, которые на самом деле модели Suzuki

Пять автомобилей Toyota, которые на самом деле модели Suzuki

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:30
Модели Toyota, которые на самом деле автомобили Suzuki
Toyota Urban Cruiser Фото: Toyota

Сотрудничество Toyota и Suzuki началось в 2016 году и было укреплено капитальным альянсом в 2019 году. Он предусматривает обмен технологиями и автомобилями: Toyota предоставляет гибридные системы и модели, а Suzuki поставляет двигатели и машины для доработки.

Об этом написал Slash Gear.

Toyota Glanza

Toyota Glanza
Фото: Toyota

Первым результатом партнерства Toyota-Suzuki стал хэтчбек Toyota Glanza, который появился в Индии в 2019 году. Это переименованная версия Maruti Suzuki Baleno.

Автомобили получили одинаковые 1,2-литровые бензиновые и гибридные двигатели. Основное отличие заключалось в комплектациях: сначала Glanza имела только две, но впоследствии их количество увеличилось до четырех. В Южной Африке Toyota также переименовала Baleno, но вместо Glanza использовала название Starlet.

Toyota Vitz

Toyota Vitz
Фото: Toyota

В 2023 году Toyota представила хэтчбек Vitz, который является переименованной версией индийского Suzuki Celerio. Этот компактный автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 65 л.с., и имеет 5-ступенчатую автоматизированную механическую коробку передач (AMT) в дорогой комплектации XR.

Хотя эта версия имеет поддержку Android Auto/Apple CarPlay, она остается достаточно простой. Базовые модели даже не имеют электрических стеклоподъемников.

Toyota Urban Cruiser

Toyota Urban Cruiser
Фото: Toyota

В отличие от предыдущих совместных проектов, этот электромобиль получил уникальный дизайн, отличающий его от аналога Suzuki. Urban Cruiser базируется на той же платформе и оснащен теми же силовыми агрегатами мощностью 142, 171,6 и 181 л.с.

Во всех комплектациях доступны системы предотвращения столкновений, удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Также стандартно установлен тепловой насос. Запуск Urban Cruiser на европейском рынке запланирован на осень 2025 года.

Toyota Rumion

Toyota Rumion
Фото: Toyota

В 2021 году Toyota выпустила Rumion, семиместный автомобиль, созданный на базе Suzuki Ertiga. Эта модель была представлена в Южной Африке как доступная альтернатива, занимающая более низкую позицию в линейке Toyota.

Оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., Rumion предлагался в пяти комплектациях по более высоким ценам, чем его аналог от Suzuki.

Toyota Belta

Toyota Belta
Фото: cpsafrica.com

В 2021 году Toyota возобновила использование названия Belta для нового седана, предназначенного для рынков Ближнего Востока и Африки. Эта модель является переименованной версией Maruti Suzuki Ciaz.

Автомобили идентичны внешне и внутри, но в отличие от оригинального Ciaz с гибридной силовой установкой, Belta оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с.

авто электрокары автомобиль електромобиль Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
