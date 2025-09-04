Моделі Toyota, які насправді є автомобілями Suzuki

Пʼять автомобілів Toyota, які насправді є моделями Suzuki
Співпраця Toyota та Suzuki розпочалася у 2016 році та була зміцнена капітальним альянсом у 2019 році. Він передбачає обмін технологіями та автомобілями: Toyota надає гібридні системи та моделі, а Suzuki постачає двигуни та машини для доопрацювання.
Toyota Glanza
Першим результатом партнерства Toyota-Suzuki став хетчбек Toyota Glanza, який з’явився в Індії у 2019 році. Це перейменована версія Maruti Suzuki Baleno.
Автомобілі отримали однакові 1,2-літрові бензинові та гібридні двигуни. Основна відмінність полягала в комплектаціях: спочатку Glanza мала лише дві, але згодом їх кількість збільшилась до чотирьох. У Південній Африці Toyota також перейменувала Baleno, але замість Glanza використала назву Starlet.
Toyota Vitz
У 2023 році Toyota представила хетчбек Vitz, який є перейменованою версією індійського Suzuki Celerio. Цей компактний автомобіль оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 65 к.с., та має 5-ступеневу автоматизовану механічну коробку передач (AMT) у дорожчій комплектації XR.
Хоча ця версія має підтримку Android Auto/Apple CarPlay, вона залишається досить простою. Базові моделі навіть не мають електричних склопідіймачів.
Toyota Urban Cruiser
На відміну від попередніх спільних проєктів, цей електромобіль отримав унікальний дизайн, що відрізняє його від аналога Suzuki. Urban Cruiser базується на тій же платформі та оснащений тими ж силовими агрегатами потужністю 142, 171,6 та 181 к.с.
У всіх комплектаціях доступні системи запобігання зіткненням, утримання смуги руху та адаптивний круїз-контроль. Також стандартно встановлена теплова помпа. Запуск Urban Cruiser на європейському ринку заплановано на осінь 2025 року.
Toyota Rumion
У 2021 році Toyota випустила Rumion, семимісний автомобіль, створений на базі Suzuki Ertiga. Ця модель була представлена у Південній Африці як доступна альтернатива, що займає нижчу позицію в лінійці Toyota.
Оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 103 к.с., Rumion пропонувався у п’яти комплектаціях за вищими цінами, ніж його аналог від Suzuki.
Toyota Belta
У 2021 році Toyota відновила використання назви Belta для нового седана, призначеного для ринків Близького Сходу та Африки. Ця модель є перейменованою версією Maruti Suzuki Ciaz.
Автомобілі ідентичні зовні та всередині, але на відміну від оригінального Ciaz з гібридною силовою установкою, Belta оснащена 1,5-літровим двигуном потужністю 105 к.с.
