Головна Авто Пʼять автомобілів Toyota, які насправді є моделями Suzuki

Пʼять автомобілів Toyota, які насправді є моделями Suzuki

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:30
Моделі Toyota, які насправді є автомобілями Suzuki
Toyota Urban Cruiser Фото: Toyota

Співпраця Toyota та Suzuki розпочалася у 2016 році та була зміцнена капітальним альянсом у 2019 році. Він передбачає обмін технологіями та автомобілями: Toyota надає гібридні системи та моделі, а Suzuki постачає двигуни та машини для доопрацювання.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Toyota Glanza

Toyota Glanza
Фото: Toyota

Першим результатом партнерства Toyota-Suzuki став хетчбек Toyota Glanza, який з’явився в Індії у 2019 році. Це перейменована версія Maruti Suzuki Baleno.

Автомобілі отримали однакові 1,2-літрові бензинові та гібридні двигуни. Основна відмінність полягала в комплектаціях: спочатку Glanza мала лише дві, але згодом їх кількість збільшилась до чотирьох. У Південній Африці Toyota також перейменувала Baleno, але замість Glanza використала назву Starlet.

Toyota Vitz

Toyota Vitz
Фото: Toyota

У 2023 році Toyota представила хетчбек Vitz, який є перейменованою версією індійського Suzuki Celerio. Цей компактний автомобіль оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 65 к.с., та має 5-ступеневу автоматизовану механічну коробку передач (AMT) у дорожчій комплектації XR.

Хоча ця версія має підтримку Android Auto/Apple CarPlay, вона залишається досить простою. Базові моделі навіть не мають електричних склопідіймачів.

Також читайте:

Названі найочікуваніші нові моделі Toyota

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році

Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО

Toyota Urban Cruiser

Toyota Urban Cruiser
Фото: Toyota

На відміну від попередніх спільних проєктів, цей електромобіль отримав унікальний дизайн, що відрізняє його від аналога Suzuki. Urban Cruiser базується на тій же платформі та оснащений тими ж силовими агрегатами потужністю 142, 171,6 та 181 к.с.

У всіх комплектаціях доступні системи запобігання зіткненням, утримання смуги руху та адаптивний круїз-контроль. Також стандартно встановлена теплова помпа. Запуск Urban Cruiser на європейському ринку заплановано на осінь 2025 року.

Toyota Rumion

Toyota Rumion
Фото: Toyota

У 2021 році Toyota випустила Rumion, семимісний автомобіль, створений на базі Suzuki Ertiga. Ця модель була представлена у Південній Африці як доступна альтернатива, що займає нижчу позицію в лінійці Toyota.

Оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 103 к.с., Rumion пропонувався у п’яти комплектаціях за вищими цінами, ніж його аналог від Suzuki.

Toyota Belta

Toyota Belta
Фото: cpsafrica.com

У 2021 році Toyota відновила використання назви Belta для нового седана, призначеного для ринків Близького Сходу та Африки. Ця модель є перейменованою версією Maruti Suzuki Ciaz.

Автомобілі ідентичні зовні та всередині, але на відміну від оригінального Ciaz з гібридною силовою установкою, Belta оснащена 1,5-літровим двигуном потужністю 105 к.с.

авто електрокари автомобіль електромобіль Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
