Зарядка электрокара до 80% за 10 минут: где такое возможно

Зарядка электромобиля. Фото: freepik.com

Энергетический гигант Shell представил инновационную технологию, которая может кардинально изменить рынок электромобилей, сделав быструю зарядку стандартом. Компания разработала новую терможидкость и концепт аккумулятора, способного заряжаться от 10% до 80% всего за десять минут.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Преимущества технологии

Главным элементом решения является погружное охлаждение. Shell использует специальную электронепроводящую жидкость, которая циркулирует непосредственно внутри элементов аккумулятора. Это позволяет гораздо эффективнее рассеивать тепло и применять более высокие токи зарядки, преодолевая барьеры традиционных методов охлаждения.

Разработка обладает рядом значительных преимуществ:

тесты показывают, что система может обеспечить до пяти раз больший запас хода за минуту зарядки по сравнению с существующими решениями;

использование терможидкости уменьшает количество деталей, что позволяет создавать более легкие и дешевые аккумуляторные блоки.

Проект реализуется совместно с британской инженерной фирмой RML Group. Если технология будет внедрена в больших масштабах, она может стать мощным стимулом для массового перехода на электромобили.

Также читайте:

Как далеко может заехать электромобиль на 1% заряда

Что делать, когда электромобиль разрядился посреди дороги

Сколько стоит замена аккумулятора Tesla

Температурный режим

Shell отмечает, что контроль температуры аккумулятора является критическим для эффективности зарядки и его срока службы.

Оптимальная температура (около 25 °C) обеспечивает максимальную мощность зарядки. Слишком низкие температуры (<25 °C) увеличивают сопротивление и удлиняют процесс, тогда как слишком высокие (>50 °C) могут повредить компоненты.

Решение Shell с погружным охлаждением направлено на поддержание идеальных температурных условий.