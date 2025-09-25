Зарядка электрокара до 80% за 10 минут: где такое возможно

Прорыв в зарядке электромобилей — 80% за 10 минут
Энергетический гигант Shell представил инновационную технологию, которая может кардинально изменить рынок электромобилей, сделав быструю зарядку стандартом. Компания разработала новую терможидкость и концепт аккумулятора, способного заряжаться от 10% до 80% всего за десять минут.
Об этом написал Auto Swiat.
Преимущества технологии
Главным элементом решения является погружное охлаждение. Shell использует специальную электронепроводящую жидкость, которая циркулирует непосредственно внутри элементов аккумулятора. Это позволяет гораздо эффективнее рассеивать тепло и применять более высокие токи зарядки, преодолевая барьеры традиционных методов охлаждения.
Разработка обладает рядом значительных преимуществ:
- тесты показывают, что система может обеспечить до пяти раз больший запас хода за минуту зарядки по сравнению с существующими решениями;
- использование терможидкости уменьшает количество деталей, что позволяет создавать более легкие и дешевые аккумуляторные блоки.
Проект реализуется совместно с британской инженерной фирмой RML Group. Если технология будет внедрена в больших масштабах, она может стать мощным стимулом для массового перехода на электромобили.
Температурный режим
Shell отмечает, что контроль температуры аккумулятора является критическим для эффективности зарядки и его срока службы.
Оптимальная температура (около 25 °C) обеспечивает максимальную мощность зарядки. Слишком низкие температуры (<25 °C) увеличивают сопротивление и удлиняют процесс, тогда как слишком высокие (>50 °C) могут повредить компоненты.
Решение Shell с погружным охлаждением направлено на поддержание идеальных температурных условий.
