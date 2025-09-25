Зарядка електрокара до 80% за 10 хвилин: де таке можливо

Зарядка електромобіля. Фото: freepik.com

Енергетичний гігант Shell представив інноваційну технологію, яка може кардинально змінити ринок електромобілів, зробивши швидку зарядку стандартом. Компанія розробила нову терморідину та концепт акумулятора, здатного заряджатися від 10% до 80% лише за десять хвилин.

Про це написав Auto Swiat.

Переваги технології

Головним елементом рішення є занурювальне охолодження. Shell використовує спеціальну електронепровідну рідину, яка циркулює безпосередньо всередині елементів акумулятора. Це дозволяє набагато ефективніше розсіювати тепло та застосовувати вищі струми зарядки, долаючи бар'єри традиційних методів охолодження.

Розробка має низку значних переваг:

тести показують, що система може забезпечити до п'яти разів більший запас ходу за хвилину зарядки порівняно з чинними рішеннями;

використання терморідини зменшує кількість деталей, що дозволяє створювати легші та дешевші акумуляторні блоки.

Проєкт реалізується спільно з британською інженерною фірмою RML Group. Якщо технологія буде впроваджена у великих масштабах, вона може стати потужним стимулом для масового переходу на електромобілі.

Температурний режим

Shell наголошує, що контроль температури акумулятора є критичним для ефективності зарядки та його терміну служби.

Оптимальна температура (близько 25 °C) забезпечує максимальну потужність заряджання. Занадто низькі температури (<25 °C) збільшують опір та подовжують процес, тоді як занадто високі (>50 °C) можуть пошкодити компоненти.

Рішення Shell з занурювальним охолодженням спрямоване на підтримання ідеальних температурних умов.