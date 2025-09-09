Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Яка небезпека зарядних станцій електромобілів для водіїв

Яка небезпека зарядних станцій електромобілів для водіїв

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 20:40
Неочікувана небезпека зарядних станцій електрокарів для водіїв
Зарядна станція електрокарів. Фото: freepik.com

Дослідники Каліфорнійського університету виявили, що рівень дрібних твердих частинок у повітрі поблизу станцій швидкої зарядки електромобілів по всьому округу Лос-Анджелес значно вищий, ніж у міських районах. Це може негативно вплинути на здоровʼя водіїв.

Про це йдеться на сайті UCLA.

Реклама
Читайте також:

Якість повітря 

Наукова група вивчила якість повітря на 50 станціях швидкої зарядки постійним струмом (DCFC) у 47 містах округу Лос-Анджелес. Для порівняння дослідники також відібрали проби якості повітря на АЗС та інших типах міських об'єктів без станцій швидкої зарядки по всьому округу протягом того ж періоду.

Вчені перевірили наявність потенційно небезпечних частинок у повітрі, відомих як PM 2.5, розмір яких становить приблизно 2,5 мікрометра (в 30 разів менше за людську волосину).

На зарядних станціях добова концентрація коливалася від 7,3 до 39 мікрограмів на кубічний метр, тоді як той самий аналіз у міських районах показав лише від 3,6 до 12,4 мікрограма на кубічний метр.

"Для будь-кого вплив дрібних частинок може сприяти проблемам зі здоров’ям, а для тих, хто вже має захворювання або підвищену чутливість, ризики ще більші. Частинки можуть проникати глибоко в легені та навіть у кров, що може призвести до захворювань серця та легенів", — сказав професор кафедри екологічних наук Каліфорнійського університету Майкл Джерретт.

Також читайте:

Де зарядити електромобіль вдома найдешевше: дослідження

Прихована загроза в автомобілі, про яку ніхто не знає

Чим небезпечна зарядка телефона в автомобілі

Чому повітря гірше

"Вони, ймовірно, походять від повторного суспендування частинок навколо силових шаф DCFC. Ці шафи перетворюють електроенергію з мережі на постійний струм, необхідний для заряджання акумуляторів електромобілів. Шафи також містять системи охолодження, щоб запобігти перегріву електроніки, й вентилятори можуть підіймати пил та частинки з внутрішніх поверхонь. Вважаємо, що це може бути однією з причин виявленого нами підвищеного рівня забруднювальних речовин", — зазначив один з вчених Юань Яо.

Серед усіх округів Сполучених Штатів Лос-Анджелес має найбільшу кількість швидкісних зарядних станцій для електромобілів — 1938 одиниць з близько 9900 по всьому штату Каліфорнія.

повітря електрокари вчені дослідження небезпека електромобіль зарядна станція заряджання
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації