Неочікувана небезпека зарядних станцій електрокарів для водіїв

Дослідники Каліфорнійського університету виявили, що рівень дрібних твердих частинок у повітрі поблизу станцій швидкої зарядки електромобілів по всьому округу Лос-Анджелес значно вищий, ніж у міських районах. Це може негативно вплинути на здоровʼя водіїв.

Про це йдеться на сайті UCLA.

Якість повітря

Наукова група вивчила якість повітря на 50 станціях швидкої зарядки постійним струмом (DCFC) у 47 містах округу Лос-Анджелес. Для порівняння дослідники також відібрали проби якості повітря на АЗС та інших типах міських об'єктів без станцій швидкої зарядки по всьому округу протягом того ж періоду.

Вчені перевірили наявність потенційно небезпечних частинок у повітрі, відомих як PM 2.5, розмір яких становить приблизно 2,5 мікрометра (в 30 разів менше за людську волосину).

На зарядних станціях добова концентрація коливалася від 7,3 до 39 мікрограмів на кубічний метр, тоді як той самий аналіз у міських районах показав лише від 3,6 до 12,4 мікрограма на кубічний метр.

"Для будь-кого вплив дрібних частинок може сприяти проблемам зі здоров’ям, а для тих, хто вже має захворювання або підвищену чутливість, ризики ще більші. Частинки можуть проникати глибоко в легені та навіть у кров, що може призвести до захворювань серця та легенів", — сказав професор кафедри екологічних наук Каліфорнійського університету Майкл Джерретт.

Чому повітря гірше

"Вони, ймовірно, походять від повторного суспендування частинок навколо силових шаф DCFC. Ці шафи перетворюють електроенергію з мережі на постійний струм, необхідний для заряджання акумуляторів електромобілів. Шафи також містять системи охолодження, щоб запобігти перегріву електроніки, й вентилятори можуть підіймати пил та частинки з внутрішніх поверхонь. Вважаємо, що це може бути однією з причин виявленого нами підвищеного рівня забруднювальних речовин", — зазначив один з вчених Юань Яо.

Серед усіх округів Сполучених Штатів Лос-Анджелес має найбільшу кількість швидкісних зарядних станцій для електромобілів — 1938 одиниць з близько 9900 по всьому штату Каліфорнія.