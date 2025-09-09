Неожиданная опасность зарядных станций электрокаров для водителей

Зарядная станция электрокаров. Фото: freepik.com

Исследователи Калифорнийского университета обнаружили, что уровень мелких твердых частиц в воздухе вблизи станций быстрой зарядки электромобилей по всему округу Лос-Анджелес значительно выше, чем в городских районах. Это может негативно повлиять на здоровье водителей.

Об этом говорится на сайте UCLA.

Качество воздуха

Научная группа изучила качество воздуха на 50 станциях быстрой зарядки постоянным током (DCFC) в 47 городах округа Лос-Анджелес. Для сравнения исследователи также отобрали пробы качества воздуха на АЗС и других типах городских объектов без станций быстрой зарядки по всему округу в течение того же периода.

Ученые проверили наличие потенциально опасных частиц в воздухе, известных как PM 2.5, размер которых составляет примерно 2,5 микрометра (в 30 раз меньше человеческого волоса).

На зарядных станциях суточная концентрация колебалась от 7,3 до 39 микрограммов на кубический метр, тогда как тот же анализ в городских районах показал лишь от 3,6 до 12,4 микрограмма на кубический метр.

"Для любого влияние мелких частиц может способствовать проблемам со здоровьем, а для тех, кто уже имеет заболевания или повышенную чувствительность, риски еще больше. Частицы могут проникать глубоко в легкие и даже в кровь, что может привести к заболеваниям сердца и легких", — сказал профессор кафедры экологических наук Калифорнийского университета Майкл Джерретт.

Почему воздух хуже

"Они, вероятно, происходят от повторного суспендирования частиц вокруг силовых шкафов DCFC. Эти шкафы преобразуют электроэнергию из сети в постоянный ток, необходимый для зарядки аккумуляторов электромобилей. Шкафы также содержат системы охлаждения, чтобы предотвратить перегрев электроники, и вентиляторы могут поднимать пыль и частицы с внутренних поверхностей. Считаем, что это может быть одной из причин обнаруженного нами повышенного уровня загрязняющих веществ", — отметил один из ученых Юань Яо.

Среди всех округов Соединенных Штатов Лос-Анджелес имеет наибольшее количество скоростных зарядных станций для электромобилей — 1938 единиц из около 9900 по всему штату Калифорния.