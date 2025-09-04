Опасность в автомобиле, о которой мало кто знает

Скрытая угроза в автомобиле, о которой никто не знает
Автомобиль для многих водителей является мобильным пространством, где они проводят значительную часть своего времени. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, выявило скрытую угрозу, о которой мало кто догадывается: воздух внутри транспортных средств содержит в разы больше микропластика, чем в домах.
Тревожные цифры
Исследователи измерили концентрацию пластика в салоне автомобилей и зафиксировали примерно 2238 микрочастиц на кубический метр. Для сравнения, в воздухе жилых помещений этот показатель составляет около 528 частиц. Это четырехкратное превышение вызывает серьезное беспокойство, ведь эти микрочастицы, размером от 1 до 10 микрометров, легко вдыхаются пассажирами.
Основными источниками этих частиц являются пластиковые элементы интерьера: приборная панель, руль, дверные ручки, обивка сидений, коврики и другие поверхности.
Солнечный свет ускоряет разрушение пластиковых материалов, находящихся под прямым воздействием ультрафиолета. Добавьте к этому ежедневный износ, трение и накопление тепла в ограниченном пространстве салона.
В отличие от домов, где воздух постоянно циркулирует, автомобили часто плохо вентилируются, что позволяет микрочастицам оседать и накапливаться.
Как себя защитить
Регулярное воздействие микропластика может представлять угрозу для здоровья. Хотя исследования в этой сфере продолжаются, ученые призывают к бдительности.
Существуют простые меры, которые помогут уменьшить риск:
- регулярно проветривайте салон;
- избегайте парковки под солнцем;
- чаще убирайте в салоне.
