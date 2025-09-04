Видео
Скрытая угроза в автомобиле, о которой никто не знает

Скрытая угроза в автомобиле, о которой никто не знает

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:45
Опасность в автомобиле, о которой мало кто знает
Водитель с пассажиркой. Фото: freepik.com

Автомобиль для многих водителей является мобильным пространством, где они проводят значительную часть своего времени. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, выявило скрытую угрозу, о которой мало кто догадывается: воздух внутри транспортных средств содержит в разы больше микропластика, чем в домах.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Тревожные цифры

Исследователи измерили концентрацию пластика в салоне автомобилей и зафиксировали примерно 2238 микрочастиц на кубический метр. Для сравнения, в воздухе жилых помещений этот показатель составляет около 528 частиц. Это четырехкратное превышение вызывает серьезное беспокойство, ведь эти микрочастицы, размером от 1 до 10 микрометров, легко вдыхаются пассажирами.

Основными источниками этих частиц являются пластиковые элементы интерьера: приборная панель, руль, дверные ручки, обивка сидений, коврики и другие поверхности.

Солнечный свет ускоряет разрушение пластиковых материалов, находящихся под прямым воздействием ультрафиолета. Добавьте к этому ежедневный износ, трение и накопление тепла в ограниченном пространстве салона.

В отличие от домов, где воздух постоянно циркулирует, автомобили часто плохо вентилируются, что позволяет микрочастицам оседать и накапливаться.

Как себя защитить

Регулярное воздействие микропластика может представлять угрозу для здоровья. Хотя исследования в этой сфере продолжаются, ученые призывают к бдительности.

Существуют простые меры, которые помогут уменьшить риск:

  • регулярно проветривайте салон;
  • избегайте парковки под солнцем;
  • чаще убирайте в салоне.

здоровье авто исследование автомобиль угроза пассажиры водитель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
