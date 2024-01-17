Лайфхаки: три главных условия для обеспечения комфорта водителя во время поездки

Для комфортной езды водительское кресло должно быть правильно отрегулированным. Фото: healthline.com

Обеспечить комфорт человеку за рулем во время продолжительной поездки не сложно. Следствием нескольких простых действий станут отсутствие скованности и улучшение кровообращения водителя.

Вот три главных лайфхака для удобства во время поездки.

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Регулировка положения сиденья

Установите сиденье таким образом, чтобы ноги были слегка изогнуты, когда вы жмете на педаль газа. Пододвиньте сиденья вперед, если ноги полностью выпрямлены, когда вы нажимаете на газ. Отодвиньте сиденье назад, если ноги сгибаются слишком сильно. Легкий изгиб ног позволит предотвратить боль в коленях во время вождения.

Сядьте так, чтобы между внутренним сгибом колена и передним краем сиденья оставался промежуток в два пальца.

Высота сиденья должна быть такой, чтобы бедра оказались на уровне колен.

Наклон спинки должен быть равен примерно 100 градусам. Сидя в таком положении, вы будете испытывать меньшую нагрузку на нижнюю часть спины.

Ваш затылок должен расположиться строго по центру подголовника.

Отрегулируйте поясничную поддержку спины, чтобы она повторяла изгиб вашей поясницы.

Использование подушки для поясницы

Если поясничная зона вашего сиденья не регулируется, подложите скрученное полотенце, чтобы оно повторяло изгиб вашей поясницы во время вождения.

Можно приобрести специальную поясничную подушку для водительского сиденья. Она обеспечивает наилучшую опору и уменьшает риск боли в спине.

Мягкие накладки на ремни безопасности

Для повышения комфорта водителя рекомендуют использовать мягкие накладки на пояса безопасности.

Чехол для ремня смягчает давление лямки — она меньше врезается в тело и не натирает.

Такой аксессуар вращается вокруг ремней и закрепляется липучками.

С изнанки он шершавый, поэтому по лямке не скользит и не сползает.

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