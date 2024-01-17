Лайфхаки: три головні умови для забезпечення комфорту водія під час поїздки

Для комфортної їзди крісло водія має бути правильно відрегульованим. Фото: healthline.com

Забезпечити комфорт людині за кермом під час тривалої поїздки не складно. Наслідком кількох простих дій стануть відсутність скутості та поліпшення кровообігу водія.

Ось три головних лайфхаки для зручності під час поїздки.

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Регулювання положення сидіння

Встановіть сидіння таким чином, щоб ноги були злегка зігнуті, коли ви тиснете на педаль газу. Підсуньте сидіння вперед, якщо ноги повністю випрямлені, коли ви натискаєте на газ. Відсуньте сидіння назад, якщо ноги згинаються занадто сильно. Легкий вигин ніг дасть змогу запобігти болю в колінах під час водіння.

Сядьте так, щоб між внутрішнім згином коліна і переднім краєм сидіння залишався проміжок у два пальці.

Висота сидіння має бути такою, щоб стегна опинилися на рівні колін.

Нахил спинки має дорівнювати приблизно 100 градусам. Сидячи в такому положенні, ви будете відчувати менше навантаження на нижню частину спини.

Ваша потилиця має розташуватися строго по центру підголовника.

Відрегулюйте поперекову підтримку спини, щоб вона повторювала вигин вашого попереку.

Використання подушки для попереку

Якщо поперекова зона вашого сидіння не регулюється, підкладіть скручений рушник, щоб він повторював вигин вашого попереку під час водіння.

Можна придбати спеціальну поперекову подушку для сидіння водія. Вона забезпечує найкращу опору та зменшує ризик виникнення болю в спині.

М'які накладки на ремені безпеки

Для підвищення комфорту водія рекомендують використовувати м'які накладки на паски безпеки.

Чохол для ременя пом'якшує тиск лямки — вона менше врізається в тіло й не натирає.

Такий аксесуар обертається навколо пасків та закріплюється липучками.

З вивороту він шорсткий, тому по лямці не ковзає й не сповзає.

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