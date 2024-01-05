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Гачок на дверях авто — для чого він, як правильно використовувати

5 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Лайфхак: як правильно використовувати гачок на дверях авто
Гачок служить не лише для зачинення дверей авто. Фото: santeplusmag.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Гачок на дверному отворі автомобіля призначений для щільного зачинення машини. Втім він має ще одну важливу, але маловідому функцію.

Про це повідомив Sante Plus.

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Дверний гачок можна також використовувати як сходинку, щоб піднятися та без проблем дістатися до багажника на даху автомобіля.

В кросоверах та позашляховиках в основу гачка можна вставити невелику платформу (автомобільну дверну сходинку безпеки), на яку можна спертися ногою.

Фото: ebayimg.com
Фото: joom.com

Що потрібно знати про сходинку

  • Дверні сходинки безпеки як правило виготовляють з довговічного литого алюмінію та оздоблюють їх декількома захисними гумовими накладками, щоб не пошкодити фарбу у точках фіксування платформи.
  • Завдяки своїй складаній та портативній конструкції, сходинки можна зберігати майже в будь-якому положенні у вашому автомобілі.
  • В екстрених ситуаціях сходинку можна використовувати як молоток безпеки або як пристрій проти ковзання коліс.

Раніше ми писали про п'ять поширених помилок водіїв, через які ламаються авто. Також повідомляли, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути.

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