Лайфхак: как правильно использовать крючок на дверях авто

Крючок на дверях авто — зачем он, как правильно использовать
Крючок на дверном проеме автомобиля предназначен для плотного закрытия машины. Впрочем, он имеет еще одну важную, но малоизвестную функцию.
Об этом сообщил Sante Plus.
Таинственная функция дверного крючка
Дверной крючок можно использовать в качестве ступени, чтобы подняться и без проблем добраться до багажника на крыше автомобиля.
В кроссоверах и внедорожниках в основание крючка можно вставить небольшую платформу (автомобильную дверную ступень безопасности), на которую можно опереться ногой.
Что нужно знать о ступени
- Дверные ступени безопасности обычно изготавливают из долговечного литого алюминия и отделывают их несколькими защитными резиновыми накладками, чтобы не повредить краску в точках фиксирования платформы.
- Благодаря своей складной и портативной конструкции, ступени можно хранить почти в любом положении в вашем автомобиле.
- В экстренных ситуациях ступень можно использовать как молоток безопасности или как устройство против скольжения колес.
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