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Крючок на дверях авто — зачем он, как правильно использовать

5 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Лайфхак: как правильно использовать крючок на дверях авто
Крючок служит не только для закрывания дверей авто. Фото: santeplusmag.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Крючок на дверном проеме автомобиля предназначен для плотного закрытия машины. Впрочем, он имеет еще одну важную, но малоизвестную функцию.

Об этом сообщил Sante Plus.

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Таинственная функция дверного крючка

Дверной крючок можно использовать в качестве ступени, чтобы подняться и без проблем добраться до багажника на крыше автомобиля.

В кроссоверах и внедорожниках в основание крючка можно вставить небольшую платформу (автомобильную дверную ступень безопасности), на которую можно опереться ногой.

Фото: ebayimg.com
Фото: joom.com

Что нужно знать о ступени

  • Дверные ступени безопасности обычно изготавливают из долговечного литого алюминия и отделывают их несколькими защитными резиновыми накладками, чтобы не повредить краску в точках фиксирования платформы.
  • Благодаря своей складной и портативной конструкции, ступени можно хранить почти в любом положении в вашем автомобиле.
  • В экстренных ситуациях ступень можно использовать как молоток безопасности или как устройство против скольжения колес.

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