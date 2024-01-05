Лайфхак: как правильно использовать крючок на дверях авто

Крючок служит не только для закрывания дверей авто. Фото: santeplusmag.com

Крючок на дверном проеме автомобиля предназначен для плотного закрытия машины. Впрочем, он имеет еще одну важную, но малоизвестную функцию.

Об этом сообщил Sante Plus.

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Таинственная функция дверного крючка

Дверной крючок можно использовать в качестве ступени, чтобы подняться и без проблем добраться до багажника на крыше автомобиля.

В кроссоверах и внедорожниках в основание крючка можно вставить небольшую платформу (автомобильную дверную ступень безопасности), на которую можно опереться ногой.

Фото: ebayimg.com

Фото: joom.com

Что нужно знать о ступени

Дверные ступени безопасности обычно изготавливают из долговечного литого алюминия и отделывают их несколькими защитными резиновыми накладками, чтобы не повредить краску в точках фиксирования платформы.

Благодаря своей складной и портативной конструкции, ступени можно хранить почти в любом положении в вашем автомобиле.

В экстренных ситуациях ступень можно использовать как молоток безопасности или как устройство против скольжения колес.

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