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Как просто убрать следы от наклейок на окнах авто

16 ноября 2024 18:04
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Три легких способа удалить следы от наклеек на окнах авто
Дети выросли, а наклейка осталась. Фото: thetrackahead.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Какая-то наклейка почти всегда присутствует на стекле авто — "70" в красном круге для начинающих водителей, или какая-то остроумная предупредительная надпись, или что-то еще. Большинство водителей любят такие украшения, пока не приходит время их снимать, что не так уж и просто.

Об этом написал Dexpens.

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Лезвие и моющее средство

Понадобится лезвие от канцелярского ножа и немного любого моющего средства. Делаем мыльный раствор и протираем им остатки от наклейки на стекле, или саму наклейку, если ее еще не трогали.

Прижав лезвие к стеклу, начинаем срезать все лишнее, периодически протирая раствором. Впрочем, у этого способа есть большой недостаток — если удалять наклейку слишком рьяно, можно поцарапать лезвием стекло.

Медицинское средство

Следует приобрести в аптеке средство "Димексид". Наносим его на тряпку и втираем в остатки клея от наклейки.

Но в салоне использовать это средство не рекомендуется, поскольку жидкость имеет достаточно резкий и сильный запах. Также понаблюдайте, чтобы капли средства не попали на кузов.

Растворители

"Уайт-спирит" легко растворяет слой клея и абсолютно безопасен для стекла и лакокрасочного покрытия автомобиля.

Лучше использовать его, а не другие растворители, имеющие более резкий и стойкий запах.

Раньше мы писали, как избавиться от стойкого запаха табака в автомобиле. Также рассказывали, как с помощью педалей провести бесплатную диагностику авто.

авто лайфхаки советы автомобиль водители

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