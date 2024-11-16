Три легкі способи видалення слідів від наліпок на вікнах авто

Діти виросли, а наліпка залишилася. Фото: thetrackahead.com

Якась наліпка майже завжди присутня на склі авто — або "70" в червоному колі для водіїв-початківців, або якийсь дотепний попереджувальний напис, абощо. Більшість водіїв люблять такі прикраси, поки не настає час їх знімати, що не так вже й просто.

Про це написав Dexpens.

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Лезо та мийний засіб

Знадобиться лезо від канцелярського ножа та дещиця будь-якого мийного засобу. Робимо мильний розчин та протираємо ним залишки від наліпки на склі, або саму наліпку, якщо її ще не чіпали.

Притиснувши лезо до скла, починаємо зрізати все зайве, періодично протираючи розчином. Втім, у цього способу є великий недолік — якщо видаляти наліпку надто завзято, можна пошкрябати лезом скло.

Медичний засіб

Варто придбати в аптеці засіб "Димексид". Наносимо його на ганчірку та втираємо у залишки клею від наліпки.

Але в салоні використовувати цей засіб не рекомендується, позаяк рідина має досить різкий та сильний запах. Також прослідкуйте, щоб краплі засобу не потрапили на кузов.

Розчинники

"Уайт-спірит" легко розчиняє шар клею та є абсолютно безпечним для скла та лакофарбового покриття автомобіля.

Краще використовувати його, а не інші розчинники, які мають різкіший та стійкіший запах.

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