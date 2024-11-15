Безплатна діагностика авто — як використати педалі для виявлення проблем

Педалі. Фото: braunability.com

Під час діагностики автомобіля часто доводиться витрачати значні кошти. Але водії можуть зекономити, використовуючи вбудовані можливості машини для безплатного збору інформації про помилки, наприклад, за допомогою педалей.

Про це написав Dexpens.

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У чому помилка

Значок "Check Engine" на панелі приладів, свідчить про проблеми з двигуном, якому потрібна допомога.

Але жодної конкретики панель не показує, тому потрібно звертатися по допомогу до фахівців автосервісу. А це коштує немаленьких грошей.

Натискаємо педалі

Більшість сучасних автомобілів обладнані універсальними бортовими комп’ютерами, на які можуть показувати коди помилок в системі. Потрібно його лише правильно попросити.

Для цього одночасно натисніть педалі газу та гальма в машині з механічною коробкою передач, потім включить запалювання, але не заводьте двигун. За кілька секунд на екрані комп’ютера з’являться коди помилок.

Check Engine. Фото: avtoblog.in.ua

Якщо трансмісія автоматична, то алгоритм дій буде трохи іншим. Потрібно так само витиснути дві педалі, включити запалювання та перевести селектор коробки передач в положення "D", після чого виключити запалювання, а потім знову включити.

Якщо екран продемонстрував коди помилок, запишіть їх. Потім подивіться в Інтернеті, яке їхнє значення для конкретного автомобіля, адже у всіх моделей вони різні.

Ось так проводиться самостійна безплатна діагностика автомобіля.

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