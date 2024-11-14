Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як захистити від бруду двигун авто — простий лайфхак arrow

Як захистити від бруду двигун авто — простий лайфхак

14 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як легко захистити двигун від бруду — лайфхак для автовласників
Відкритий капот авто. Фото: driveaccord.net
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Чистоту під капотом автомобіля дозволяє легко помітити протікання технічних рідин та своєчасно реагувати на інші проблеми. Забруднений двигун може стати причиною серйозних поломок, які важко виявити на ранніх стадіях.

Як підтримувати підкапотний простір у чистоті, написав Dexpens.

Читайте також:

Мийка та пильовики

Мийка двигуна — дуже клопітка робота. Якщо в автовласника немає досвіду та знань техніки миття, краще самотужки цього не робити, щоб не зіпсувати мотор та інші деталі. Варто звернутися до спеціалізованої автомийки.

Постійно мити двигун не корисно для агрегату та дорого для власника. Але захист від бруду потрібен на тривалий період. На сучасних машинах ще на заводі встановлюють пильовики. Втім, їхній ресурс може бути недостатнім для захисту, тому доведеться звернутися до більш дієвих методів.

Додатковий захист

Під передніми колесами мають бути встановлені захисні пластикові кожухи — локери. Якщо немає, то варто поставити. Таким чином бруд з-під коліс буде менше потрапляти під капот.

Також зверніть увагу на гумовий ущільнювач капота. Якщо він зносився й бруд через щілини між капотом та кузовом потрапляє всередину, то його теж потрібно замінити.

Раніше ми писали, як дешева водійська хитрість з магнітами допоможе збільшити ресурс двигуна. Також експерти порадили, що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи.

авто лайфхаки поради автомобіль Мотор двигун

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Ранній вихід на пенсію — які професії отримують пільгові умови

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

06:03 Як буде українською "встречают по одежке" — відповідь мовознавця

05:47 Байден зустрінеться з Сі Цзіньпіном — говоритимуть про Україну

05:32 Як учаснику бойових дій здобути освіту та отримувати стипендію

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

05:05 Синоптики повідомили прогноз погоди на сьогодні — де буде сніг

04:30 В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

03:44 У Харкові чути звуки вибухів

03:26 У війську потрібні головні сержанти — кого запрошують до "Азова"

03:09 У МЗС заявили, що Україна не планує створювати ядерну зброю

06:10 Ранній вихід на пенсію — які професії отримують пільгові умови

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

06:03 Як буде українською "встречают по одежке" — відповідь мовознавця

05:47 Байден зустрінеться з Сі Цзіньпіном — говоритимуть про Україну

05:32 Як учаснику бойових дій здобути освіту та отримувати стипендію

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

05:05 Синоптики повідомили прогноз погоди на сьогодні — де буде сніг

04:30 В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

03:44 У Харкові чути звуки вибухів

03:26 У війську потрібні головні сержанти — кого запрошують до "Азова"

03:09 У МЗС заявили, що Україна не планує створювати ядерну зброю

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком