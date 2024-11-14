Як легко захистити двигун від бруду — лайфхак для автовласників

Відкритий капот авто. Фото: driveaccord.net

Чистоту під капотом автомобіля дозволяє легко помітити протікання технічних рідин та своєчасно реагувати на інші проблеми. Забруднений двигун може стати причиною серйозних поломок, які важко виявити на ранніх стадіях.

Як підтримувати підкапотний простір у чистоті, написав Dexpens.

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Мийка та пильовики

Мийка двигуна — дуже клопітка робота. Якщо в автовласника немає досвіду та знань техніки миття, краще самотужки цього не робити, щоб не зіпсувати мотор та інші деталі. Варто звернутися до спеціалізованої автомийки.

Постійно мити двигун не корисно для агрегату та дорого для власника. Але захист від бруду потрібен на тривалий період. На сучасних машинах ще на заводі встановлюють пильовики. Втім, їхній ресурс може бути недостатнім для захисту, тому доведеться звернутися до більш дієвих методів.

Додатковий захист

Під передніми колесами мають бути встановлені захисні пластикові кожухи — локери. Якщо немає, то варто поставити. Таким чином бруд з-під коліс буде менше потрапляти під капот.

Також зверніть увагу на гумовий ущільнювач капота. Якщо він зносився й бруд через щілини між капотом та кузовом потрапляє всередину, то його теж потрібно замінити.

Раніше ми писали, як дешева водійська хитрість з магнітами допоможе збільшити ресурс двигуна. Також експерти порадили, що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи.