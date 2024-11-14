Как легко защитить двигатель от грязи — лайфхак для автовладельцев

Открытый капот авто. Фото: driveaccord.net

Чистота под капотом автомобиля позволяет легко заметить протекание технических жидкостей и своевременно реагировать на другие проблемы. Загрязненный двигатель может стать причиной серьезных поломок, которые трудно обнаружить на ранних стадиях.

Как поддерживать подкапотное пространство в чистоте, написал Dexpens.

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Мойка и пыльники

Мойка двигателя — очень хлопотная работа. Если у автовладельца нет опыта и знаний техники мойки, лучше самостоятельно этого не делать, чтобы не испортить мотор и другие детали. Следует обратиться к специализированной автомойке.

Постоянно мыть двигатель не полезно агрегату и дорого для владельца. Но защита от грязи нужна на длительный период. На современных машинах еще на заводе устанавливают пыльники. Впрочем, их ресурс может быть недостаточным для защиты, поэтому придется прибегнуть к более действенным методам.

Дополнительная защита

Под передними колесами должны быть установлены защитные пластиковые кожухи — локеры. Если нет, то следует поставить. Таким образом, грязь из-под колес будет меньше попадать под капот.

Также обратите внимание на резиновый уплотнитель капота. Если он износился и грязь из-за щелей между капотом и кузовом попадает внутрь, то его тоже нужно заменить.

Ранее мы писали, как дешевая водительская хитрость с магнитами поможет увеличить ресурс двигателя. Также эксперты посоветовали, что можно долить в двигатель авто, когда в дороге резко упал уровень масла.