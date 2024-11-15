Бесплатная диагностика авто — как использовать педали для выявления проблем

Как с помощью педалей провести бесплатную диагностику авто
На диагностику автомобиля часто приходится тратить значительные средства. Но водители могут сэкономить, используя встроенные возможности машины для бесплатного сбора информации об ошибках, например, с помощью педалей.
Об этом написал Dexpens.
В чем ошибка
Значок "Check Engine" на приборной панели свидетельствует о проблемах с двигателем, которому нужна помощь.
Но никакой конкретики панель не показывает, поэтому нужно обращаться за помощью к специалистам автосервиса. А это стоит немалых денег.
Нажимаем педали
Большинство современных автомобилей оборудованы универсальными бортовыми компьютерами, которые могут показывать коды ошибок в системе. Нужно только правильно их попросить
Для этого одновременно нажмите педали газа и тормоза в машине с механической коробкой передач, затем включите зажигание, но не заводите двигатель. Через несколько секунд на экране компьютера появятся коды ошибок.
Если трансмиссия автоматическая, то алгоритм действий будет немного другим. Нужно также выжать две педали, включить зажигание и перевести селектор коробки передач в положение "D", после чего выключить зажигание, а затем снова включить.
Если экран продемонстрировал коды ошибок, запишите их. Затем посмотрите в Интернете, каково их значение для конкретного автомобиля, ведь у всех моделей они разные.
Вот так производится самостоятельная бесплатная диагностика автомобиля.
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