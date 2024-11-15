Бесплатная диагностика авто — как использовать педали для выявления проблем

Педали. Фото: braunability.com

На диагностику автомобиля часто приходится тратить значительные средства. Но водители могут сэкономить, используя встроенные возможности машины для бесплатного сбора информации об ошибках, например, с помощью педалей.

Об этом написал Dexpens.

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В чем ошибка

Значок "Check Engine" на приборной панели свидетельствует о проблемах с двигателем, которому нужна помощь.

Но никакой конкретики панель не показывает, поэтому нужно обращаться за помощью к специалистам автосервиса. А это стоит немалых денег.

Нажимаем педали

Большинство современных автомобилей оборудованы универсальными бортовыми компьютерами, которые могут показывать коды ошибок в системе. Нужно только правильно их попросить

Для этого одновременно нажмите педали газа и тормоза в машине с механической коробкой передач, затем включите зажигание, но не заводите двигатель. Через несколько секунд на экране компьютера появятся коды ошибок.

Check Engine. Фото: avtoblog.in.ua

Если трансмиссия автоматическая, то алгоритм действий будет немного другим. Нужно также выжать две педали, включить зажигание и перевести селектор коробки передач в положение "D", после чего выключить зажигание, а затем снова включить.

Если экран продемонстрировал коды ошибок, запишите их. Затем посмотрите в Интернете, каково их значение для конкретного автомобиля, ведь у всех моделей они разные.

Вот так производится самостоятельная бесплатная диагностика автомобиля.

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