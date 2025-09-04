Відео
Головна Авто Прихована загроза в автомобілі, про яку ніхто не знає

Прихована загроза в автомобілі, про яку ніхто не знає

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 06:45
Небезпека в автомобілі, про яку мало хто знає
Водій з пасажиркою. Фото: freepik.com

Автомобіль для багатьох водіїв є мобільним простором, де вони проводять значну частину свого часу. Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, виявило приховану загрозу, про яку мало хто здогадується: повітря всередині транспортних засобів містить в рази більше мікропластику, ніж в домівках.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Тривожні цифри

Дослідники виміряли концентрацію пластику в салоні автомобілів та зафіксували приблизно 2238 мікрочастинок на кубічний метр. Для порівняння, в повітрі житлових приміщень цей показник становить близько 528 частинок. Це чотирикратне перевищення викликає серйозне занепокоєння, адже ці мікрочастинки, розміром від 1 до 10 мікрометрів, легко вдихаються пасажирами.

Основними джерелами цих частинок є пластикові елементи інтер'єру: приладова панель, кермо, дверні ручки, оббивка сидінь, килимки та інші поверхні.

Сонячне світло прискорює руйнування пластикових матеріалів, що знаходяться під прямим впливом ультрафіолету. Додайте до цього щоденний знос, тертя та накопичення тепла в обмеженому просторі салону.

На відміну від будинків, де повітря постійно циркулює, автомобілі часто погано вентилюються, що дозволяє мікрочастинкам осідати та накопичуватися.

Як себе захистити

Регулярний вплив мікропластику може становити загрозу для здоров’я. Хоча дослідження в цій сфері тривають, вчені закликають до пильності.

Існують прості заходи, які допоможуть зменшити ризик:

  • регулярно провітрюйте салон;
  • уникайте паркування під сонцем;
  • частіше прибирайте в салоні.

здоров'я авто дослідження автомобіль загроза пасажири водій
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
