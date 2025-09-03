Як довго може їхати електромобіль з 1% заряду

Електромобілі на зарядній станції. Фото: freepik.com

Днями в TikTok завірусився ролик, в якому водійка за кермом спостерігає за 1% заряду батареї Tesla, мовчки молячись, щоб встигнути доїхати до зарядного пристрою. Це відео близьке багатьом власникам електромобілів, які часто переживають, чи вистачить запасу ходу їхніх авто на увесь маршрут.

Що означає 1%

Для більшості сучасних автомобілів Tesla 1% місткості акумулятора відповідає запасу ходу 3-6 км за ідеальних умов. Але реальні результати значно відрізняються залежно від швидкості, погоди, висоти над рівнем моря, використання системи опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та навіть тиску в шинах.

Ефективність залежить від моделі та умов, але для Tesla Model 3 із запасом ходу за стандартом EPA 530 км, 1% заряду може становити приблизно 5,3 км за оптимальної ситуації. На шосе в холодну погоду цей показник може значно знизитися через збільшення споживання енергії.

Ось чому більшості водіїв електромобілів рекомендується мати резерв щонайменше 10-20% на випадок незапланованих затримок або об'їздів.

Додаток Tesla Energy може допомогти водіям детальніше контролювати прогнозований запас ходу. Він показує, як рельєф місцевості та швидкість впливають на використання енергії, а також чи перевищуєте ви очікувану криву ефективності для певної поїздки, чи навпаки.

Як уникнути 1%

Зменшити швидкість. Рух зі швидкістю 90 км/год замість 120 км/год може значно збільшити запас ходу.

Рух зі швидкістю 90 км/год замість 120 км/год може значно збільшити запас ходу. Вимкнути клімат-контроль. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря споживають дивовижно багато енергії. Якщо дозволяють умови, потрібно їздити з мінімальним обігрівом або охолодженням.

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря споживають дивовижно багато енергії. Якщо дозволяють умови, потрібно їздити з мінімальним обігрівом або охолодженням. Уникати повних зупинок. Плавне керування допомагає економити заряд акумулятора завдяки рекуперативному гальмуванню.

Плавне керування допомагає економити заряд акумулятора завдяки рекуперативному гальмуванню. Використовувати графік енергії Tesla. Якщо поїздка відображена на графіку, він покаже, чи перевищує ваша тенденція очікування, чи навпаки, й допоможе внести корективи.

Такі додатки, як A Better Routeplanner, дозволяють детальніше планувати поїздки, надаючи оцінки витрати енергії в режимі реального часу. Додаток навіть враховує вітер, висоту та завантаження автомобіля, що забезпечує додатковий спокій під час подорожей автомобілем або незнайомими маршрутами.