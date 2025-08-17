Нові батареї для електрокарів можуть прослужити 5 700 000 км

Акумулятор для електрокара. Фото: ebaymotorsblog.com

Світова електромобільна індустрія перебуває на порозі значних змін завдяки анонсу китайського CATL, найбільшого виробника акумуляторів. Компанія представила абсолютно новий тип батареї, створеної на основі натрію, яка не лише в рази дешевші за сучасні літій-іонні аналоги, але й має неймовірний термін служби.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Реклама

Читайте також:

Технологічний прорив

Натрій-іонні акумулятори давно є предметом досліджень, головним чином через їхній основний компонент — сіль. На відміну від обмежених запасів літію, сіль є одним із найпоширеніших елементів на планеті.

Історично натрій-іонні батареї мали суттєвий недолік — низьку щільність енергії. Якщо типовий літій-іонний акумулятор пропонував близько 185 Вт-год/кг, то ранні натрій-іонні аналоги мали лише половину цієї потужності, що робило їх непридатними для більшості електромобілів через суттєве зменшення запасу ходу або значне збільшення ваги.

Компанія CATL змогла розвʼязати цю проблему, розробивши вдосконалений натрій-іонний елемент. Їхня лінійка акумуляторів Naxtra використовує комбінацію натрій-іонних та деяких літій-іонних елементів, а спеціальне програмне забезпечення балансує їхню роботу. Результатом стала батарея зі щільністю енергії 175 Вт-год/кг, що майже не поступається літій-іонним аналогам, але перевершує їх за іншими показниками.

Також читайте:

Чи можна самостійно замінити акумулятор електромобіля

Батарея електрокара або двигун внутрішнього згоряння: що довше служить

Як уникнути великих втрат під час зарядки електромобіля

Революційні характеристики

Довговічність. CATL заявляє, що ці акумулятори можуть витримати до 10 000 циклів зарядки/розрядки. За розрахунками експертів, це дозволить проїхати понад 5 700 000 км перш ніж місткість батареї знизиться до 85%. Це в рази перевищує показники сучасних аналогів, які гарантують близько 1500 циклів або приблизно 480 000 км пробігу.

CATL заявляє, що ці акумулятори можуть витримати до 10 000 циклів зарядки/розрядки. За розрахунками експертів, це дозволить проїхати понад 5 700 000 км перш ніж місткість батареї знизиться до 85%. Це в рази перевищує показники сучасних аналогів, які гарантують близько 1500 циклів або приблизно 480 000 км пробігу. Вартість. Акумулятори Naxtra коштують на 90% дешевше, ніж традиційні літій-іонні. Наприклад, батарея місткістю 70 кВт-год для Model 3 замість 7000 доларів буде коштувати лише 700 доларів. Це може зробити електромобілі набагато доступнішими.

Акумулятори Naxtra коштують на 90% дешевше, ніж традиційні літій-іонні. Наприклад, батарея місткістю 70 кВт-год для Model 3 замість 7000 доларів буде коштувати лише 700 доларів. Це може зробити електромобілі набагато доступнішими. Ефективність. Акумулятори Naxtra ефективно працюють за екстремальніших температур, що розширює можливості їх застосування.

CATL уже не просто експериментує: шість великих китайських автовиробників замовила ці акумулятори для 30 моделей, які вийдуть у 2026 році.

Якщо ця технологія виявиться такою ж ефективною в реальних умовах, як заявлено, вона може назавжди змінити правила гри на глобальному авторинку.