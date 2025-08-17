Новые батареи для электрокаров могут прослужить 5 700 000 км

Аккумулятор для электрокара. Фото: ebaymotorsblog.com

Мировая электромобильная индустрия находится на пороге значительных изменений благодаря анонсу китайского CATL, крупнейшего производителя аккумуляторов. Компания представила совершенно новый тип батареи, созданной на основе натрия, которая не только в разы дешевле современных литий-ионных аналогов, но и имеет невероятный срок службы.

Технологический прорыв

Натрий-ионные аккумуляторы давно являются предметом исследований, главным образом из-за их основного компонента — соли. В отличие от ограниченных запасов лития, соль является одним из самых распространенных элементов на планете.

Исторически натрий-ионные батареи имели существенный недостаток — низкую плотность энергии. Если типичный литий-ионный аккумулятор предлагал около 185 Вт-ч/кг, то ранние натрий-ионные аналоги имели лишь половину этой мощности, что делало их непригодными для большинства электромобилей из-за существенного уменьшения запаса хода или значительного увеличения веса.

Компания CATL смогла решить эту проблему, разработав усовершенствованный натрий-ионный элемент. Их линейка аккумуляторов Naxtra использует комбинацию натрий-ионных и некоторых литий-ионных элементов, а специальное программное обеспечение балансирует их работу. Результатом стала батарея с плотностью энергии 175 Вт-ч/кг, что почти не уступает литий-ионным аналогам, но превосходит их по другим показателям.

Революционные характеристики

Долговечность. CATL заявляет, что эти аккумуляторы могут выдержать до 10 000 циклов зарядки/разрядки. По расчетам экспертов, это позволит проехать более 5 700 000 км прежде чем емкость батареи снизится до 85%. Это в разы превышает показатели современных аналогов, которые гарантируют около 1500 циклов или примерно 480 000 км пробега.

Naxtra стоят на 90% дешевле, чем традиционные литий-ионные. Например, батарея емкостью 70 кВт-ч для Model 3 вместо 7000 долларов будет стоить всего 700 долларов. Это может сделать электромобили гораздо доступнее. Эффективность. Аккумуляторы Naxtra эффективно работают при более экстремальных температурах, что расширяет возможности их применения.

CATL уже не просто экспериментирует: шесть крупных китайских автопроизводителей заказала эти аккумуляторы для 30 моделей, которые выйдут в 2026 году.

Если эта технология окажется такой же эффективной в реальных условиях, как заявлено, она может навсегда изменить правила игры на глобальном авторынке.