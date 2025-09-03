Как долго может ехать электромобиль с 1% заряда

Электромобили на зарядной станции. Фото: freepik.com

На днях в TikTok завирусился ролик, в котором водитель за рулем наблюдает за 1% заряда батареи Tesla, молча молясь, чтобы успеть доехать до зарядного устройства. Это видео близко многим владельцам электромобилей, которые часто переживают, хватит ли запаса хода их авто на весь маршрут.

Об этом написал InsideEVs.

Что означает 1%

Для большинства современных автомобилей Tesla 1% емкости аккумулятора соответствует запасу хода 3-6 км при идеальных условиях. Но реальные результаты значительно отличаются в зависимости от скорости, погоды, высоты над уровнем моря, использования системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и даже давления в шинах.

Эффективность зависит от модели и условий, но для Tesla Model 3 с запасом хода по стандарту EPA 530 км, 1% заряда может составлять примерно 5,3 км при оптимальной ситуации. На шоссе в холодную погоду этот показатель может значительно снизиться из-за увеличения потребления энергии.

Вот почему большинству водителей электромобилей рекомендуется иметь резерв не менее 10-20% на случай незапланированных задержек или объездов.

Приложение Tesla Energy может помочь водителям подробнее контролировать прогнозируемый запас хода. Оно показывает, как рельеф местности и скорость влияют на использование энергии, а также превышаете ли вы ожидаемую кривую эффективности для определенной поездки, или наоборот.

Как избежать 1%

Уменьшить скорость. Движение со скоростью 90 км/ч вместо 120 км/ч может значительно увеличить запас хода.

Движение со скоростью 90 км/ч вместо 120 км/ч может значительно увеличить запас хода. Выключить климат-контроль. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха потребляют удивительно много энергии. Если позволяют условия, нужно ездить с минимальным обогревом или охлаждением.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха потребляют удивительно много энергии. Если позволяют условия, нужно ездить с минимальным обогревом или охлаждением. Избегать полных остановок. Плавное управление помогает экономить заряд аккумулятора благодаря рекуперативному торможению.

Плавное управление помогает экономить заряд аккумулятора благодаря рекуперативному торможению. Использовать график энергии Tesla. Если поездка отображена на графике, он покажет, превышает ли ваша тенденция ожидания или наоборот, и поможет внести коррективы.

Такие приложения, как A Better Routeplanner, позволяют подробнее планировать поездки, предоставляя оценки расхода энергии в режиме реального времени. Приложение даже учитывает ветер, высоту и загрузку автомобиля, что обеспечивает дополнительное спокойствие во время путешествий на автомобиле или незнакомыми маршрутами.