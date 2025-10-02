Які електромобілі в Україні мають найбільший запас ходу

2024 Xiaomi SU7 Фото: electrive.com

Твердження, що електромобілі придатні лише для міста, давно неактуальний. Сьогодні на українському ринку представлено чимало моделей, які здатні долати значні відстані, не обмежуючи водіїв.

Головна перевага

На відміну від автомобілів з ДВЗ, де об'єм паливного бака не є визначальним, для електрокарів велика місткість акумулятора є ключовою перевагою. Вона забезпечує спокій, дозволяє рідше заряджатися та не стежити за кожним кілометром шляху. Це також показник технологічності сучасного авто.

Експерти пропонують рейтинг електромобілів, які мають на борту понад 100 кВт-год. Такі машини активно використовують цей запас як конкурентну перевагу для максимальної автономності.

ТОП-12 електромобілів в Україні

Zeekr 009: ціна від 3 566 354 грн, запас ходу 850 км Xiaomi SU7: ціна від 2 182 125 грн, запас ходу: 800 км Huawei Luxeed R7: ціна: від 2 060 870 грн, запас ходу: 736 км Zeekr 001: ціна: від 1 711 004 грн, запас ходу: 705 км BYD Tang L: ціна: від 1 631 350 грн, запас ходу: 670 км Porsche Taycan GTS: ціна: від 7 195 425 грн, запас ходу: 630 км Denza Z9 GT: ціна: від 2 023 700 грн, запас ходу: 630 км Volvo EX90: ціна: від 4 110 112 грн, запас ходу: 585 км BMW iX: ціна: від 5 173 000 грн, запас ходу: 566 км Polestar 4: ціна: від 1 631 309 грн, запас ходу: 560 км Mercedes EQS SUV: ціна: від 4 734 180 грн, запас ходу: 507 км Mercedes-Benz G-Class: ціна: від 8 038 721 грн, запас ходу: 473 км

Сучасні ознаки

Сьогодні батарея місткістю 100+ кВт-год вже не рідкість й зустрічається у моделях Mercedes-Benz, Audi, Porsche, а також у багатьох китайських виробників. Однак великий акумулятор завжди означає високу ціну, позаяк такі електрокари автоматично позиціонуються у преміумсегменті.

Потужна батарея дає водієві відчуття впевненості та емоційний комфорт під час подорожі. Це відчуття раніше асоціювалося з великим дизельним баком, але тепер стало прикметою сучасних топових електромобілів.