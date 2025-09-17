Три електромобілі, дешевші за аналогічні моделі з ДВЗ

Електромобілі, які дешевші за аналогічні моделі з ДВЗ
Багато водіїв обирають електромобілі, щоб отримати довгострокову економію завдяки дешевшому паливу та нижчим витратам на обслуговування, але початкова вартість електричного транспортного засобу зазвичай вища, ніж в автомобілів з бензиновим двигуном. Експерти назвали доступні електрокари, які будуть дешевшими за традиційні машини аналогічного класу.
Про це написав GOBankingRates.
2026 Nissan Leaf
"Усе, від електричного силового агрегату до зовнішнього дизайну, переосмислено у 2026 році. Для всіх, хто знайомий зі старим поколінням авто, це, мабуть, приємна новина. Що ще більше дивує, так це низька ціна", — зазначив експерт CarEdge.com Джастін Фішер.
За його словами, ціна на Leaf 2026 року починатиметься від 29 990 доларів, навіть з урахуванням значних оновлень. Для тих, хто може заряджати автомобіль вдома або на роботі за доступними цінами, модель стане електромобілем найвищого ґатунку з першого дня.
2027 Chevrolet Bolt
"З очікуваною початковою ціною близько 30 000 доларів, вбудованою підтримкою мережі Tesla Supercharger та набагато швидшою зарядкою, ніж у попереднього покоління, Bolt EV буде неймовірно вигідною пропозицією, яка значно перевершить конкурентів з бензиновим двигуном за загальною вартістю володіння", — підкреслив Фішер.
Tesla Model 3
Model 3 не є найдешевшим електромобілем на ринку, але якщо порівняти його з аналогічними моделями на бензині, то ціна на нього конкурентна.
"Model 3 відома своєю надійністю, що призводить до низької вартості володіння. В результаті власники можуть почати заощаджувати гроші вже після кількох років їзди з меншими витратами", — підсумувала AutoInsurance.org Мелані Массон.
