Три электромобиля дешевле аналогичных моделей с ДВС

Электромобили, которые дешевле аналогичных моделей с ДВС
Многие водители выбирают электромобили, чтобы получить долгосрочную экономию благодаря более дешевому топливу и более низким затратам на обслуживание, но начальная стоимость электрического транспортного средства обычно выше, чем у автомобилей с бензиновым двигателем. Эксперты назвали доступные электрокары, которые будут дешевле традиционных машин аналогичного класса.
2026 Nissan Leaf
"Все, от электрического силового агрегата до внешнего дизайна, переосмыслено в 2026 году. Для всех, кто знаком со старым поколением авто, это, пожалуй, приятная новость. Что еще больше удивляет, так это низкая цена", — отметил эксперт CarEdge.com Джастин Фишер.
По его словам, цена на Leaf 2026 года будет начинаться от 29 990 долларов, даже с учетом значительных обновлений. Для тех, кто может заряжать автомобиль дома или на работе по доступным ценам, модель станет электромобилем высшего сорта с первого дня.
2027 Chevrolet Bolt
"С ожидаемой начальной ценой около 30 000 долларов, встроенной поддержкой сети Tesla Supercharger и гораздо более быстрой зарядкой, чем у предыдущего поколения, Bolt EV будет невероятно выгодным предложением, которое значительно превзойдет конкурентов с бензиновым двигателем по общей стоимости владения", — подчеркнул Фишер.
Tesla Model 3
Model 3 не является самым дешевым электромобилем на рынке, но если сравнить его с аналогичными моделями на бензине, то цена на него конкурентная.
"Model 3 известна своей надежностью, что приводит к низкой стоимости владения. В результате владельцы могут начать экономить деньги уже после нескольких лет езды с меньшими затратами", — подытожила AutoInsurance.org Мелани Массон.
