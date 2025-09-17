Видео
Электромобили, которые дешевле аналогичных моделей с ДВС

Дата публикации 17 сентября 2025 17:30
Три электромобиля дешевле аналогичных моделей с ДВС
2026 Nissan Leaf Фото: carmagazine.co.uk

Многие водители выбирают электромобили, чтобы получить долгосрочную экономию благодаря более дешевому топливу и более низким затратам на обслуживание, но начальная стоимость электрического транспортного средства обычно выше, чем у автомобилей с бензиновым двигателем. Эксперты назвали доступные электрокары, которые будут дешевле традиционных машин аналогичного класса.

Об этом написал GOBankingRates.

2026 Nissan Leaf

"Все, от электрического силового агрегата до внешнего дизайна, переосмыслено в 2026 году. Для всех, кто знаком со старым поколением авто, это, пожалуй, приятная новость. Что еще больше удивляет, так это низкая цена", — отметил эксперт CarEdge.com Джастин Фишер.

По его словам, цена на Leaf 2026 года будет начинаться от 29 990 долларов, даже с учетом значительных обновлений. Для тех, кто может заряжать автомобиль дома или на работе по доступным ценам, модель станет электромобилем высшего сорта с первого дня.

2027 Chevrolet Bolt

2027 Chevrolet Bolt
Рендер Avarvarii / Car and Driver

"С ожидаемой начальной ценой около 30 000 долларов, встроенной поддержкой сети Tesla Supercharger и гораздо более быстрой зарядкой, чем у предыдущего поколения, Bolt EV будет невероятно выгодным предложением, которое значительно превзойдет конкурентов с бензиновым двигателем по общей стоимости владения", — подчеркнул Фишер.

Tesla Model 3

2025 Tesla Model 3
Фото: caranddriver.com

Model 3 не является самым дешевым электромобилем на рынке, но если сравнить его с аналогичными моделями на бензине, то цена на него конкурентная.

"Model 3 известна своей надежностью, что приводит к низкой стоимости владения. В результате владельцы могут начать экономить деньги уже после нескольких лет езды с меньшими затратами", — подытожила AutoInsurance.org Мелани Массон.

Tesla авто электрокары цены автомобиль електромобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
