Главная Авто Электромобили с наибольшим запасом хода в Украине

Электромобили с наибольшим запасом хода в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 06:45
Какие электромобили в Украине имеют наибольший запас хода
2024 Xiaomi SU7 Фото: electrive.com

Утверждение, что электромобили пригодны только для города, давно неактуально. Сегодня на украинском рынке представлено немало моделей, которые способны преодолевать значительные расстояния, не ограничивая водителей.

Об этом написал AUTO.RIA.

Главное преимущество

В отличие от автомобилей с ДВС, где объем топливного бака не является определяющим, для электрокаров большая емкость аккумулятора является ключевым преимуществом. Она обеспечивает спокойствие, позволяет реже заряжаться и не следить за каждым километром пути. Это также показатель технологичности современного авто.

Эксперты предлагают рейтинг электромобилей, которые имеют на борту более 100 кВт-ч. Такие машины активно используют этот запас как конкурентное преимущество для максимальной автономности.

ТОП-12 электромобилей в Украине

  1. Zeekr 009: цена от 3 566 354 грн, запас хода 850 км
  2. Xiaomi SU7: цена от 2 182 125 грн, запас хода: 800 км
  3. Huawei Luxeed R7: цена: от 2 060 870 грн, запас хода: 736 км
  4. Zeekr 001: цена: от 1 711 004 грн, запас хода: 705 км
  5. BYD Tang L: цена: от 1 631 350 грн, запас хода: 670 км
  6. Porsche Taycan GTS: цена: от 7 195 425 грн, запас хода: 630 км
  7. Denza Z9 GT: цена: от 2 023 700 грн, запас хода: 630 км
  8. Volvo EX90: цена: от 4 110 112 грн, запас хода: 585 км
  9. BMW iX: цена: от 5 173 000 грн, запас хода: 566 км
  10. Polestar 4: цена: от 1 631 309 грн, запас хода: 560 км
  11. Mercedes EQS SUV: цена: от 4 734 180 грн, запас хода: 507 км
  12. Mercedes-Benz G-Class: цена: от 8 038 721 грн, запас хода: 473 км

Современные признаки

Сегодня батарея емкостью 100+ кВт-ч уже не редкость и встречается в моделях Mercedes-Benz, Audi, Porsche, а также у многих китайских производителей. Однако большой аккумулятор всегда означает высокую цену, так как такие электрокары автоматически позиционируются в премиум-сегменте.

Мощная батарея дает водителю чувство уверенности и эмоциональный комфорт во время путешествия. Это ощущение раньше ассоциировалось с большим дизельным баком, но теперь стало приметой современных топовых электромобилей.

авто электрокары BMW Xiaomi Mercedes-Benz автомобиль електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
