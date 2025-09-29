Вживаний електромобіль: чи варто купувати

Продаж вживаних електрокарів. Фото: bloomberg.com

Рішення про придбання вживаного електромобіля (EV) має базуватися на аналізі стилю життя та щоденних поїздок водія. Ключовим моментом є доступ до домашньої зарядки. Встановлення пристрою на 7,4 кВт дозволяє підживлювати акумулятор вночі, а використання нічних тарифів на електроенергію суттєво знижує вартість проїзду.

Акумулятор

Вважається, що середньостатистичний водій у місті долає близько 40 км на день. Тому навіть старіші моделі EV з запасом ходу 200–250 км цілком згодяться для щоденного використання.

Складність виникає під час дальніх поїздок, хоча розвиток зарядної інфраструктури постійно спрощує подорожі. Але важливо пам'ятати, що у вживаному авто реальний запас ходу буде меншим, ніж заявлені виробником цифри.

Найбільше занепокоєння викликає стан акумулятора — найдорожчого компонента, що становить до 40% вартості електрокара. Літій-іонні батареї з часом деградують, втрачаючи місткість. Швидкість цього процесу залежить від низки факторів: способу заряджання, клімату, умов зберігання та стилю водіння.

Найкраще для довговічності акумулятора —регулярне заряджання змінним струмом (AC) низької потужності, в ідеалі до 80% місткості. Часте використання швидких зарядних пристроїв постійного струму (DC), особливо до 100%, прискорює деградацію. Так само шкідливо залишати автомобіль надовго з повністю розрядженою або зарядженою батареєю.

Перед покупкою треба перевірити стан акумулятора (State of Health, SoH). Деякі моделі відображають цей показник у мультимедійній системі, для інших потрібна діагностика в авторизованому сервісному центрі. Під час тест-драйву варто звернути увагу на стабільність показника запасу ходу та швидкість розряду. Різке падіння запасу ходу або нестабільна поведінка індикатора свідчать про проблеми з елементами батареї.

Гарантія та перевірка

Більшість вживаних EV мають заводську гарантію на акумулятор. Зазвичай вона становить 8 років або 160 000 км пробігу зі збереженням місткості не менш як 70% від початкової. Треба переконатися, що авто обслуговувалося відповідно до умов гарантії.

Крім тягового акумулятора, електромобілі мають 12-вольтовий акумулятор для живлення допоміжних систем. Його несправність, хоч й недорога в ремонті, може знерухомити авто. Необхідно перевірити його стан, особливо якщо автомобілю понад три роки.

Електромобілі, які використовувалися в місті, часто мають пошкодження дисків та підвіски.

Високий крутний момент призводить до швидкого зносу шин (особливо на ведучій осі), тож їхній стан слід перевіряти ретельно.

Також огляньте гальма — через рекуперацію вони використовуються рідше, але потребують періодичного обслуговування (наприклад, чищення супортів).

Під час тест-драйву вимкніть музику та кондиціонер, щоб виявити будь-які небажані шуми в тихому салоні (скрипи панелі, шуми від ущільнювачів).