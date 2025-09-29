Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чи варто купити електромобіль з пробігом

Чи варто купити електромобіль з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 15:20
Вживаний електромобіль: чи варто купувати
Продаж вживаних електрокарів. Фото: bloomberg.com

Рішення про придбання вживаного електромобіля (EV) має базуватися на аналізі стилю життя та щоденних поїздок водія. Ключовим моментом є доступ до домашньої зарядки. Встановлення пристрою на 7,4 кВт дозволяє підживлювати акумулятор вночі, а використання нічних тарифів на електроенергію суттєво знижує вартість проїзду.

Про це написав Interia.

Реклама
Читайте також:

Акумулятор 

Вважається, що середньостатистичний водій у місті долає близько 40 км на день. Тому навіть старіші моделі EV з запасом ходу 200–250 км цілком згодяться для щоденного використання.

Складність виникає під час дальніх поїздок, хоча розвиток зарядної інфраструктури постійно спрощує подорожі. Але важливо пам'ятати, що у вживаному авто реальний запас ходу буде меншим, ніж заявлені виробником цифри.

Найбільше занепокоєння викликає стан акумулятора — найдорожчого компонента, що становить до 40% вартості електрокара. Літій-іонні батареї з часом деградують, втрачаючи місткість. Швидкість цього процесу залежить від низки факторів: способу заряджання, клімату, умов зберігання та стилю водіння.

Найкраще для довговічності акумулятора —регулярне заряджання змінним струмом (AC) низької потужності, в ідеалі до 80% місткості. Часте використання швидких зарядних пристроїв постійного струму (DC), особливо до 100%, прискорює деградацію. Так само шкідливо залишати автомобіль надовго з повністю розрядженою або зарядженою батареєю.

Перед покупкою треба перевірити стан акумулятора (State of Health, SoH). Деякі моделі відображають цей показник у мультимедійній системі, для інших потрібна діагностика в авторизованому сервісному центрі. Під час тест-драйву варто звернути увагу на стабільність показника запасу ходу та швидкість розряду. Різке падіння запасу ходу або нестабільна поведінка індикатора свідчать про проблеми з елементами батареї.

Також читайте:

Скільки коштує заміна акумулятора Tesla

Які проблеми у водіїв електромобілів восени

В яких електромобілях найдешевша заміна акумулятора

Гарантія та перевірка

Більшість вживаних EV мають заводську гарантію на акумулятор. Зазвичай вона становить 8 років або 160 000 км пробігу зі збереженням місткості не менш як 70% від початкової. Треба переконатися, що авто обслуговувалося відповідно до умов гарантії.

Крім тягового акумулятора, електромобілі мають 12-вольтовий акумулятор для живлення допоміжних систем. Його несправність, хоч й недорога в ремонті, може знерухомити авто. Необхідно перевірити його стан, особливо якщо автомобілю понад три роки.

Електромобілі, які використовувалися в місті, часто мають пошкодження дисків та підвіски.

Високий крутний момент призводить до швидкого зносу шин (особливо на ведучій осі), тож їхній стан слід перевіряти ретельно.

Також огляньте гальма — через рекуперацію вони використовуються рідше, але потребують періодичного обслуговування (наприклад, чищення супортів).

Під час тест-драйву вимкніть музику та кондиціонер, щоб виявити будь-які небажані шуми в тихому салоні (скрипи панелі, шуми від ущільнювачів).

авто електрокари автомобіль продаж авто електромобіль вживані авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації