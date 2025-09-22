Відео
Головна Авто В яких електромобілях найдешевша заміна акумулятора

В яких електромобілях найдешевша заміна акумулятора

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:30
Електромобілі з найдешевшою заміною акумулятора
2022 Chevrolet Bolt Фото: caranddriver.com

Заміна акумуляторної батареї є однією з найдорожчих процедур в обслуговуванні електромобіля. Проте вартість цієї послуги суттєво різниться залежно від моделі, місткості батареї та країни походження авто.

Аналіз ринку показує, що існують електромобілі, заміна батареї в яких може обійтися значно дешевше.

Реклама
Фактори вартості

  • Місткість батареї. Чим більша місткість, тим вища вартість, позаяк вона потребує більше матеріалів для виробництва.
  • Доступність компонентів. Популярні моделі, наприклад, Nissan Leaf, мають великий ринок запчастин (зокрема вживаних) та спеціалізованих сервісів, що дозволяє знизити вартість.
  • Конструкція батареї. Модульна конструкція, що дозволяє замінювати окремі пошкоджені елементи, значно дешевша, ніж повна заміна всієї батареї.
  • Виробник та модель. Деякі бренди мають вищу цінову політику на запчастини. Наприклад, акумулятори для преміальних електромобілів (Mercedes-Benz, Tesla) коштують дорожче.

Лідери за доступністю

Nissan Leaf часто згадується як один з найдоступніших у плані заміни батареї. Завдяки поширеності на вторинному ринку та модульній конструкції батареї, вартість заміни може бути відносно невисокою.

Зокрема, існують спеціалізовані сервіси, які пропонують заміну батареї старого зразка на більш містку, що суттєво покращує характеристики авто за розумну ціну. Вартість заміни батареї на 40 кВт-год може становити приблизно 4300 доларів.

Chevrolet Bolt — ще одна популярна модель, для якої доступні вживані акумулятори та модулі на ринку запчастин. Це дозволяє ремонтувати батарею, замінюючи лише пошкоджені елементи, що є значно дешевшим, ніж повна заміна. На вторинному ринку можна знайти вживані акумулятори для Chevrolet Bolt за ціною від 4700 доларів.

  • Smart EQ fortwo/forfour. Заміна акумулятора обійдеться близько 6500 євро.
  • Dacia Spring. Акумулятор для найдешевшого електромобіля Європи коштує близько 6770 євро.
  • Renault Twizy. Через невеликий розмір та місткість батареї, її заміна коштує приблизно 4000 євро.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
