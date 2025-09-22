Електромобілі з найдешевшою заміною акумулятора

2022 Chevrolet Bolt Фото: caranddriver.com

Заміна акумуляторної батареї є однією з найдорожчих процедур в обслуговуванні електромобіля. Проте вартість цієї послуги суттєво різниться залежно від моделі, місткості батареї та країни походження авто.

Аналіз ринку показує, що існують електромобілі, заміна батареї в яких може обійтися значно дешевше.

Реклама

Читайте також:

Фактори вартості

Місткість батареї. Чим більша місткість, тим вища вартість, позаяк вона потребує більше матеріалів для виробництва.

Чим більша місткість, тим вища вартість, позаяк вона потребує більше матеріалів для виробництва. Доступність компонентів. Популярні моделі, наприклад, Nissan Leaf, мають великий ринок запчастин (зокрема вживаних) та спеціалізованих сервісів, що дозволяє знизити вартість.

Популярні моделі, наприклад, Nissan Leaf, мають великий ринок запчастин (зокрема вживаних) та спеціалізованих сервісів, що дозволяє знизити вартість. Конструкція батареї. Модульна конструкція, що дозволяє замінювати окремі пошкоджені елементи, значно дешевша, ніж повна заміна всієї батареї.

Модульна конструкція, що дозволяє замінювати окремі пошкоджені елементи, значно дешевша, ніж повна заміна всієї батареї. Виробник та модель. Деякі бренди мають вищу цінову політику на запчастини. Наприклад, акумулятори для преміальних електромобілів (Mercedes-Benz, Tesla) коштують дорожче.

Також читайте:

Чи подовжать пільги для електромобілів в Україні

Чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля

Чому ціна ремонту електромобілів така висока

Лідери за доступністю

Nissan Leaf часто згадується як один з найдоступніших у плані заміни батареї. Завдяки поширеності на вторинному ринку та модульній конструкції батареї, вартість заміни може бути відносно невисокою.

Зокрема, існують спеціалізовані сервіси, які пропонують заміну батареї старого зразка на більш містку, що суттєво покращує характеристики авто за розумну ціну. Вартість заміни батареї на 40 кВт-год може становити приблизно 4300 доларів.

Chevrolet Bolt — ще одна популярна модель, для якої доступні вживані акумулятори та модулі на ринку запчастин. Це дозволяє ремонтувати батарею, замінюючи лише пошкоджені елементи, що є значно дешевшим, ніж повна заміна. На вторинному ринку можна знайти вживані акумулятори для Chevrolet Bolt за ціною від 4700 доларів.