Электромобили с самой дешевой заменой аккумулятора

2022 Chevrolet Bolt Фото: caranddriver.com

Замена аккумуляторной батареи является одной из самых дорогих процедур в обслуживании электромобиля. Однако стоимость этой услуги существенно отличается в зависимости от модели, емкости батареи и страны происхождения авто.

Анализ рынка показывает, что существуют электромобили, замена батареи в которых может обойтись значительно дешевле.

Факторы стоимости

Вместимость батареи. Чем больше емкость, тем выше стоимость, поскольку она требует больше материалов для производства.

Доступность компонентов. Популярные модели, например, Nissan Leaf, имеют большой рынок запчастей (в том числе бывших в употреблении) и специализированных сервисов, что позволяет снизить стоимость.

Конструкция батареи. Модульная конструкция, позволяющая заменять отдельные поврежденные элементы, значительно дешевле, чем полная замена всей батареи.

Производитель и модель. Некоторые бренды имеют более высокую ценовую политику на запчасти. Например, аккумуляторы для премиальных электромобилей (Mercedes-Benz, Tesla) стоят дороже.

Лидеры по доступности

Nissan Leaf часто упоминается как один из самых доступных в плане замены батареи. Благодаря распространенности на вторичном рынке и модульной конструкции батареи, стоимость замены может быть относительно невысокой.

В частности, существуют специализированные сервисы, которые предлагают замену батареи старого образца на более емкую, что существенно улучшает характеристики авто за разумную цену. Стоимость замены батареи на 40 кВт-ч может составлять примерно 4300 долларов.

Chevrolet Bolt — еще одна популярная модель, для которой доступны подержанные аккумуляторы и модули на рынке запчастей. Это позволяет ремонтировать батарею, заменяя только поврежденные элементы, что значительно дешевле, чем полная замена. На вторичном рынке можно найти подержанные аккумуляторы для Chevrolet Bolt по цене от 4700 долларов.