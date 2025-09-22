Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто В каких электромобилях самая дешевая замена аккумулятора

В каких электромобилях самая дешевая замена аккумулятора

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:30
Электромобили с самой дешевой заменой аккумулятора
2022 Chevrolet Bolt Фото: caranddriver.com

Замена аккумуляторной батареи является одной из самых дорогих процедур в обслуживании электромобиля. Однако стоимость этой услуги существенно отличается в зависимости от модели, емкости батареи и страны происхождения авто.

Анализ рынка показывает, что существуют электромобили, замена батареи в которых может обойтись значительно дешевле.

Реклама
Читайте также:

Факторы стоимости

  • Вместимость батареи. Чем больше емкость, тем выше стоимость, поскольку она требует больше материалов для производства.
  • Доступность компонентов. Популярные модели, например, Nissan Leaf, имеют большой рынок запчастей (в том числе бывших в употреблении) и специализированных сервисов, что позволяет снизить стоимость.
  • Конструкция батареи. Модульная конструкция, позволяющая заменять отдельные поврежденные элементы, значительно дешевле, чем полная замена всей батареи.
  • Производитель и модель. Некоторые бренды имеют более высокую ценовую политику на запчасти. Например, аккумуляторы для премиальных электромобилей (Mercedes-Benz, Tesla) стоят дороже.

Также читайте:

Продлят ли льготы для электромобилей в Украине

Почему стоит купить подзарядный гибрид вместо электромобиля

Почему цена ремонта электромобилей такая высокая

Лидеры по доступности

Nissan Leaf часто упоминается как один из самых доступных в плане замены батареи. Благодаря распространенности на вторичном рынке и модульной конструкции батареи, стоимость замены может быть относительно невысокой.

В частности, существуют специализированные сервисы, которые предлагают замену батареи старого образца на более емкую, что существенно улучшает характеристики авто за разумную цену. Стоимость замены батареи на 40 кВт-ч может составлять примерно 4300 долларов.

Chevrolet Bolt — еще одна популярная модель, для которой доступны подержанные аккумуляторы и модули на рынке запчастей. Это позволяет ремонтировать батарею, заменяя только поврежденные элементы, что значительно дешевле, чем полная замена. На вторичном рынке можно найти подержанные аккумуляторы для Chevrolet Bolt по цене от 4700 долларов.

  • Smart EQ fortwo/forfour. Замена аккумулятора обойдется около 6500 евро.
  • Dacia Spring. Аккумулятор для самого дешевого электромобиля Европы стоит около 6770 евро.
  • Renault Twizy. Из-за небольшого размера и емкости батареи, ее замена стоит примерно 4000 евро.

Tesla авто электрокары Mercedes-Benz автомобиль Renault електромобиль Nissan аккумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации