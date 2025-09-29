Подержанный электромобиль: стоит ли покупать

Продажа подержанных электрокаров. Фото: bloomberg.com

Решение о приобретении подержанного электромобиля (EV) должно базироваться на анализе стиля жизни и ежедневных поездок водителя. Ключевым моментом является доступ к домашней зарядке. Установка устройства на 7,4 кВт позволяет подпитывать аккумулятор ночью, а использование ночных тарифов на электроэнергию существенно снижает стоимость проезда.

Об этом написал Interia.

Реклама

Читайте также:

Аккумулятор

Считается, что среднестатистический водитель в городе преодолевает около 40 км в день. Поэтому даже более старые модели EV с запасом хода 200-250 км вполне сгодятся для ежедневного использования.

Сложность возникает при дальних поездках, хотя развитие зарядной инфраструктуры постоянно упрощает путешествия. Но важно помнить, что в подержанном авто реальный запас хода будет меньше, чем заявленные производителем цифры.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние аккумулятора — самого дорогого компонента, составляющего до 40% стоимости электрокара. Литий-ионные батареи со временем деградируют, теряя емкость. Скорость этого процесса зависит от ряда факторов: способа зарядки, климата, условий хранения и стиля вождения.

Лучше всего для долговечности аккумулятора — регулярная зарядка переменным током (AC) низкой мощности, в идеале до 80% емкости. Частое использование быстрых зарядных устройств постоянного тока (DC), особенно до 100%, ускоряет деградацию. Так же вредно оставлять автомобиль надолго с полностью разряженной или заряженной батареей.

Перед покупкой надо проверить состояние аккумулятора (State of Health, SoH). Некоторые модели отображают этот показатель в мультимедийной системе, для других нужна диагностика в авторизованном сервисном центре. Во время тест-драйва стоит обратить внимание на стабильность показателя запаса хода и скорость разряда. Резкое падение запаса хода или нестабильное поведение индикатора свидетельствуют о проблемах с элементами батареи.

Также читайте:

Сколько стоит замена аккумулятора Tesla

Какие проблемы у водителей электромобилей осенью

В каких электромобилях самая дешевая замена аккумулятора

Гарантия и проверка

Большинство подержанных EV имеют заводскую гарантию на аккумулятор. Обычно она составляет 8 лет или 160 000 км пробега с сохранением емкости не менее 70% от первоначальной. Надо убедиться, что авто обслуживалось в соответствии с условиями гарантии.

Кроме тягового аккумулятора, электромобили имеют 12-вольтовый аккумулятор для питания вспомогательных систем. Его неисправность, хоть и недорогая в ремонте, может обездвижить авто. Необходимо проверить его состояние, особенно если автомобилю более трех лет.

Электромобили, которые использовались в городе, часто имеют повреждения дисков и подвески.

Высокий крутящий момент приводит к быстрому износу шин (особенно на ведущей оси), поэтому их состояние следует проверять тщательно.

Также осмотрите тормоза — из-за рекуперации они используются реже, но требуют периодического обслуживания (например, чистки суппортов).

Во время тест-драйва выключите музыку и кондиционер, чтобы выявить любые нежелательные шумы в тихом салоне (скрипы панели, шумы от уплотнителей).