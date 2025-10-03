Рейтинг лучших электромобилей в 2025 году

Британцы назвали лучшие электромобили в 2025 году
Оценка электромобилей проводилась по критериям: запас хода, производительность, привлекательность для водителя и соотношение цены и качества. Также рассматривались электрокары, которые отвечают требованиям семейного автомобиля, с оптимизацией пространства и практичности, а также модели, предлагающие самые современные бортовые технологии.
Об этом написал Autocar.
Kia EV3
Один из самых универсальных электрокаров для рядового водителя. Он сочетает практичность, производительность и доступность цены. Аккумулятор емкостью 81,4 кВт-ч обеспечивает запас хода более 600 км. Важно, что это авто с атмосферой, которая заставит людей в возрасте от восьми до 80 лет чувствовать себя как дома, а это ощущение, которого многие электромобили не могут достичь.
Hyundai Ioniq 5 N
Используя двухмоторный силовой агрегат, авто выдает 641 л.с. и 744 Нм крутящего момента, разгоняясь от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. Благодаря аккумулятору емкостью 89 кВт-ч он проедет до 450 км на одном заряде.
Cupra Born
Авто имеет привлекательное, сбалансированное шасси с задним приводом, четыре удобных сиденья и приличный багажник. Он может преодолеть 350 км реальных путешествий на одном заряде. Кроме того, недавно представлен Cupra Born VZ, версия хот-хэтча мощностью 322 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Она разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды, что быстрее, чем стандартный Born, более чем на секунду.
Также в рейтинг лучших и рекомендованных электромобилей попали:
- Renault 5;
- Volkswagen ID7;
- Porsche Taycan;
- Rolls-Royce Spectre;
- Tesla Model 3;
- BMW i7;
- Skoda Elroq.
