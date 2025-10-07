Рейтинг найкращих та найгірших авто: опитування водіїв

2023 Hyundai i10 Фото: exchangeandmart.co.uk

В опитуванні британського журналу What Car? цьогоріч взяли участь 32 493 власники автомобілів, які поділилися своїм досвідом використання 227 моделей та враженнями за останні два роки. При цьому важливою була не лише кількість несправностей, а й їхня серйозність для водія.

Найнадійніші авто

Безперечним переможцем став Hyundai i10, жоден власник якого не повідомив про жодну несправність. Hyundai Santa Fe, також досяг ідеального 100% балу задоволеності. Його хвалять за якість обробки та довговічність, навіть за вимогливого сімейного використання. Toyota GR Yaris та Kia EV3 також показали чудові результати.

Результати, близькі до 100% були досягнуті автомобілями Porsche Macan, Toyota RAV4 та Aygo X, Opel Grandland, Volkswagen T-Roc та Mini.

А трійку найбільш надійних брендів сформували Honda, Mini та Suzuki.

Найпроблемніші машини

З іншого боку рейтингу знаходяться ті автомобілі, які не тільки ламалися, але й потребували ремонту понад тижня.

Список починається з кросовера Nissan Juke. Найпоширенішими поломками були 12-вольтовий акумулятор, двигун та компоненти паливної системи, причому понад 64% з них тривали довше тижня.

Другим у сумнозвісному списку є Volkswagen Tiguan. Хоча всі несправності були усунені безкоштовно (за гарантією), 41% з них вимагали обслуговування автомобіля щонайменше тижня. Найбільш проблемною виявилася мультимедійна система, кузов, гальма та електроніка.

Третім найпроблемнішим автомобілем став Kia Sportage. Про негаразди заявили 54% респондентів, які страждали від неполадок з двигуном, трансмісією, електронікою та гальмами. У половині цих випадків автомобіль довелося залишати в ремонтній майстерні понад тиждень.