Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Авто Водії назвали найгірші та найкращі авто в експлуатації

Водії назвали найгірші та найкращі авто в експлуатації

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:45
Рейтинг найкращих та найгірших авто: опитування водіїв
2023 Hyundai i10 Фото: exchangeandmart.co.uk

В опитуванні британського журналу What Car? цьогоріч взяли участь 32 493 власники автомобілів, які поділилися своїм досвідом використання 227 моделей та враженнями за останні два роки. При цьому важливою була не лише кількість несправностей, а й їхня серйозність для водія.

Про це написала Interia.

Реклама
Читайте також:

Найнадійніші авто

Безперечним переможцем став Hyundai i10, жоден власник якого не повідомив про жодну несправність. Hyundai Santa Fe, також досяг ідеального 100% балу задоволеності. Його хвалять за якість обробки та довговічність, навіть за вимогливого сімейного використання. Toyota GR Yaris та Kia EV3 також показали чудові результати.

Результати, близькі до 100%  були досягнуті автомобілями Porsche Macan, Toyota RAV4 та Aygo X, Opel Grandland, Volkswagen T-Roc та Mini.

А трійку найбільш надійних брендів сформували Honda, Mini та Suzuki.

Також читайте:

Механіки назвали авто, які найчастіше бувають у майстернях

Чому найкращі вживані авто продають німецькі пенсіонери

Кращі вживані автомобілі, які стійкі до корозії

Найпроблемніші машини

З іншого боку рейтингу знаходяться ті автомобілі, які не тільки ламалися, але й потребували ремонту понад тижня.

Список починається з кросовера Nissan Juke. Найпоширенішими поломками були 12-вольтовий акумулятор, двигун та компоненти паливної системи, причому понад 64% з них тривали довше тижня.

Другим у сумнозвісному списку є Volkswagen Tiguan. Хоча всі несправності були усунені безкоштовно (за гарантією), 41% з них вимагали обслуговування автомобіля щонайменше тижня. Найбільш проблемною виявилася мультимедійна система, кузов, гальма та електроніка.

Третім найпроблемнішим автомобілем став Kia Sportage. Про негаразди заявили 54% респондентів, які страждали від неполадок з двигуном, трансмісією, електронікою та гальмами. У половині цих випадків автомобіль довелося залишати в ремонтній майстерні понад тиждень.

рейтинг авто електрокари Porsche автомобіль Volkswagen електромобіль Honda Nissan Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації