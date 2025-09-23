Вживані авто стійкі до іржі: експерти назвали марки

Кращі вживані автомобілі, які стійкі до корозії
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:30
2006 Honda CR-V Фото: Honda
Одним із найбільших ворогів вживаних автомобілів є іржа. Починається корозія непомітно, але швидко поширюється, руйнуючи металеві частини машини. Втім, існують марки, які відомі своєю кузовною стійкістю.
Про це повідомила "Твоя машина".
Секрети довговічності
- Якість оцинкування. Якщо виробник забезпечив надійне оцинкування кузова, наскрізна корозія може не з'являтися десятиліттями.
- Заводська гарантія. Деякі бренди настільки впевнені у якості свого металу, що надають гарантію від іржі на термін до 20 років. Це є вагомим показником надійності.
- Регулярний догляд. Навіть найстійкіший кузов потребує уваги. Своєчасна обробка антикорозійними засобами, миття авто взимку та швидке усунення дрібних пошкоджень — все це допомагає захистити метал від руйнівного впливу.
Надійні виробники
- Концерн VAG. Автомобілі Volkswagen, Audi, Skoda та Porsche, заслужено вважаються лідерами у боротьбі з корозією. Ще з початку 2000-х років VAG запровадив повне оцинкування кузовів, що дозволило їм надавати 20-річну гарантію. Це робить процес виробництва дорожчим, але на вторинному ринку такі машини дуже цінуються саме завдяки збереженому стану кузова.
- Volvo. Шведи завжди славилися своєю увагою до безпеки та надійності. Кузови автомобілів марки настільки міцні та стійкі до іржі, що часто переживають двигун. У сервісах навіть жартують, що спочатку доводиться міняти мотор, а кузов при цьому залишається в ідеальному стані.
- BMW та Mercedes-Benz. Преміумклас також демонструє високу стійкість до корозії. Навіть старі моделі цих німецьких гігантів чудово протистоять іржі. Якщо попередній власник дбав про автомобіль, мив його взимку та обробляв уразливі місця, то навіть 20-річний екземпляр може виглядати як новий.
- Honda. Японський виробник з кінця 1990-х років почав використовувати подвійний шар захисного покриття. Завдяки цьому Civic, Accord та CR-V зберігають кузов у відмінному стані навіть після тривалої експлуатації в складних погодних умовах.
