Вживані авто стійкі до іржі: експерти назвали марки

2006 Honda CR-V Фото: Honda

Одним із найбільших ворогів вживаних автомобілів є іржа. Починається корозія непомітно, але швидко поширюється, руйнуючи металеві частини машини. Втім, існують марки, які відомі своєю кузовною стійкістю.

Про це повідомила "Твоя машина".

Секрети довговічності

Якість оцинкування. Якщо виробник забезпечив надійне оцинкування кузова, наскрізна корозія може не з'являтися десятиліттями.

Якщо виробник забезпечив надійне оцинкування кузова, наскрізна корозія може не з'являтися десятиліттями. Заводська гарантія. Деякі бренди настільки впевнені у якості свого металу, що надають гарантію від іржі на термін до 20 років. Це є вагомим показником надійності.

Деякі бренди настільки впевнені у якості свого металу, що надають гарантію від іржі на термін до 20 років. Це є вагомим показником надійності. Регулярний догляд. Навіть найстійкіший кузов потребує уваги. Своєчасна обробка антикорозійними засобами, миття авто взимку та швидке усунення дрібних пошкоджень — все це допомагає захистити метал від руйнівного впливу.

Надійні виробники