Подержанные авто устойчивые к ржавчине: эксперты назвали марки

2006 Honda CR-V Фото: Honda

Одним из самых больших врагов подержанных автомобилей является ржавчина. Начинается коррозия незаметно, но быстро распространяется, разрушая металлические части машины. Впрочем, существуют марки, которые известны своей кузовной устойчивостью.

Об этом сообщила "Твоя машина".

Секреты долговечности

Качество оцинкования. Если производитель обеспечил надежную оцинковку кузова, сквозная коррозия может не появляться десятилетиями.

Заводская гарантия. Некоторые бренды настолько уверены в качестве своего металла, что предоставляют гарантию от ржавчины на срок до 20 лет. Это является весомым показателем надежности.

Регулярный уход. Даже самый стойкий кузов требует внимания. Своевременная обработка антикоррозийными средствами, мытье авто зимой и быстрое устранение мелких повреждений — все это помогает защитить металл от разрушительного воздействия.

Надежные производители