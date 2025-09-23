Подержанные авто устойчивые к ржавчине: эксперты назвали марки

Лучшие подержанные автомобили, которые устойчивы к коррозии
Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:30
2006 Honda CR-V Фото: Honda
Одним из самых больших врагов подержанных автомобилей является ржавчина. Начинается коррозия незаметно, но быстро распространяется, разрушая металлические части машины. Впрочем, существуют марки, которые известны своей кузовной устойчивостью.
Об этом сообщила "Твоя машина".
Реклама
Читайте также:
Секреты долговечности
- Качество оцинкования. Если производитель обеспечил надежную оцинковку кузова, сквозная коррозия может не появляться десятилетиями.
- Заводская гарантия. Некоторые бренды настолько уверены в качестве своего металла, что предоставляют гарантию от ржавчины на срок до 20 лет. Это является весомым показателем надежности.
- Регулярный уход. Даже самый стойкий кузов требует внимания. Своевременная обработка антикоррозийными средствами, мытье авто зимой и быстрое устранение мелких повреждений — все это помогает защитить металл от разрушительного воздействия.
Также читайте:
Как водители сами разводят ржавчину на машине
Как эффективно бороться со ржавчиной на автомобиле
Как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях авто
Надежные производители
- Концерн VAG. Автомобили Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche, заслуженно считаются лидерами в борьбе с коррозией. Еще с начала 2000-х годов VAG ввел полное оцинкование кузовов, что позволило им предоставлять 20-летнюю гарантию. Это делает процесс производства дороже, но на вторичном рынке такие машины очень ценятся именно благодаря сохраненному состоянию кузова.
- Volvo. Шведы всегда славились своим вниманием к безопасности и надежности. Кузова автомобилей марки настолько прочные и устойчивые к ржавчине, что часто переживают двигатель. В сервисах даже шутят, что сначала приходится менять мотор, а кузов при этом остается в идеальном состоянии.
- BMW и Mercedes-Benz. Премиум-класс также демонстрирует высокую устойчивость к коррозии. Даже старые модели этих немецких гигантов прекрасно противостоят ржавчине. Если предыдущий владелец заботился об автомобиле, мыл его зимой и обрабатывал уязвимые места, то даже 20-летний экземпляр может выглядеть как новый.
- Honda. Японский производитель с конца 1990-х годов начал использовать двойной слой защитного покрытия. Благодаря этому Civic, Accord и CR-V сохраняют кузов в отличном состоянии даже после длительной эксплуатации в сложных погодных условиях.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама