Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Механіки склали чорний список авто — що туди потрапило

Механіки склали чорний список авто — що туди потрапило

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:30
Чорний список авто від механіків: що туди потрапило
Jaguar F-Pace та Range Rover Velar. Фото: caranddriver.com

Чеські автомеханіки, спираючись на свій щоденний досвід роботи в майстернях, склали список марок, які вони б не радили купувати. Ці рекомендації ґрунтуються не на зовнішньому вигляді чи престижі, а на високій вартості ремонту та складності обслуговування.

Про це повідомив Moto.

Французькі авто

Renault, Citroën та Peugeot приваблюють комфортом та дизайном, але їхня конструкція часто стає причиною труднощів. Нестандартні технічні рішення означають, що навіть прості несправності вимагають годин роботи через важкодоступні деталі та складне розбирання. Це веде до вищих витрат на ремонт для власників.

Механіки також зауважують, що компоненти можуть бути делікатними та швидко зношуватися. Як наслідок, французькі моделі вважаються візуально привабливими, але непрактичними в обслуговуванні.

Land Rover та Jaguar

Британські люксові бренди асоціюються з престижем, але власники повинні бути готові до завищених рахунків. Ключова проблема — надзвичайно дорогі запчастини, які значно збільшують вартість навіть незначного ремонту.

Обслуговування цих автомобілів дуже вимогливе, а їхня складна електроніка часто виходить з ладу, додаючи складнощів. Багато водіїв після першого серйозного ремонту вирішують відмовитися від повторної купівлі цих марок, попри їхній ефектний вигляд.



Lancia та Alfa Romeo

Італійська класика відома своїм унікальним стилем, проте ремонт моделей Lancia та Alfa Romeo часто є громіздким та тривалим. Він вимагає спеціалізованих інструментів, що автоматично збільшує витрати.

Особливо проблемними можуть бути електричні системи, схильні до частих поломок. Для власників це означає довше очікування в сервісі та високі рахунки. Механіки радять зважати не лише на ефектний зовнішній вигляд, а й на реальні експлуатаційні витрати.

Нові Volvo

Марка Volvo традиційно вважалася взірцем міцності та довговічності, але ця репутація стосується переважно старіших моделей. Ранні версії хвалять за просту конструкцію, легкий доступ до деталей та стійкість.

Однак новіші покоління, випущені після зміни власника, отримали неоднозначні відгуки. Механіки відзначають зростання проблем зі складною електронікою та новими трансмісіями. Хоча Volvo може залишатися хорошим вибором, експерти наголошують на необхідності ретельно перевіряти рік випуску та конкретну модель перед купівлею.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
