Главная Авто Механики составили черный список авто — что туда попало

Механики составили черный список авто — что туда попало

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:30
Черный список авто от механиков: что туда попало
Jaguar F-Pace и Range Rover Velar. Фото: caranddriver.com

Чешские автомеханики, опираясь на свой ежедневный опыт работы в мастерских, составили список марок, которые они бы не советовали покупать. Эти рекомендации основываются не на внешнем виде или престиже, а на высокой стоимости ремонта и сложности обслуживания.

Об этом сообщил Moto.

Французские авто

Renault, Citroën и Peugeot привлекают комфортом и дизайном, но их конструкция часто становится причиной трудностей. Нестандартные технические решения означают, что даже простые неисправности требуют часов работы из-за труднодоступных деталей и сложной разборки. Это ведет к более высоким затратам на ремонт для владельцев.

Механики также отмечают, что компоненты могут быть деликатными и быстро изнашиваться. Как следствие, французские модели считаются визуально привлекательными, но непрактичными в обслуживании.

Land Rover и Jaguar

Британские люксовые бренды ассоциируются с престижем, но владельцы должны быть готовы к завышенным счетам. Ключевая проблема — чрезвычайно дорогие запчасти, которые значительно увеличивают стоимость даже незначительного ремонта.

Обслуживание этих автомобилей очень требовательно, а их сложная электроника часто выходит из строя, добавляя сложностей. Многие водители после первого серьезного ремонта решают отказаться от повторной покупки этих марок, несмотря на их эффектный вид.

Lancia и Alfa Romeo

Итальянская классика известна своим уникальным стилем, однако ремонт моделей Lancia и Alfa Romeo часто является громоздким и длительным. Он требует специализированных инструментов, что автоматически увеличивает расходы.

Особенно проблемными могут быть электрические системы, склонные к частым поломкам. Для владельцев это означает более долгое ожидание в сервисе и высокие счета. Механики советуют учитывать не только эффектный внешний вид, но и реальные эксплуатационные расходы.

Новые Volvo

Марка Volvo традиционно считалась образцом прочности и долговечности, но эта репутация касается преимущественно старшых моделей. Ранние версии хвалят за простую конструкцию, легкий доступ к деталям и устойчивость.

Однако более новые поколения, выпущенные после смены владельца, получили неоднозначные отзывы. Механики отмечают рост проблем со сложной электроникой и новыми трансмиссиями. Хотя Volvo может оставаться хорошим выбором, эксперты подчеркивают необходимость тщательно проверять год выпуска и конкретную модель перед покупкой.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
