Подержанные автомобили, которые опустошат карманы владельца

2022 GMC Sierra 1500 GMC. Фото: GMC

Низкая цена подержанного автомобиля не означает таких же затрат на его содержание и ремонт. На основе нового исследования CarEdge эксперты составили список из трех типов машин, которых стоит избегать автовладельцам, которые не готовы тратить лишнего.

Об этом написал GOBankingRates.

Пикапы

Будьте осторожны, если получите выгодное предложение на Ram. Ведь средние десятилетние расходы на обслуживание автомобиля составляют 21 595 долларов. А самая дорогая для ремонта модель Ram 3500 — 27 445 долларов за такой же период.

Средняя стоимость десятилетнего обслуживания Ford F-150 составляет 11 367 долларов, а Ford F-450 обойдется в 16 170 долларов. Расходы на содержание Chevrolet 2500 равняется 15 462 доллара. Средняя стоимость обслуживания GMC Sierra 1500 составляет 10 002 доллара.

Джипы

Jeep являются одними из самых дорогих брендов для обслуживания в течение 10 лет. Средние расходы на Jeep Wrangler достигают 11 664 долларов, на Jeep Gladiator — 12 679 долларов, на Jeep Grand Wagoneer — 12 269 долларов.

Фургоны и минивэны

Фургон и минивэн — это следующие самые дорогие варианты. Вот примерные цены на 10 лет обслуживания: