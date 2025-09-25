Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Автомобили с пробегом, которые опустошат карманы владельца

Автомобили с пробегом, которые опустошат карманы владельца

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 06:45
Подержанные автомобили, которые опустошат карманы владельца
2022 GMC Sierra 1500 GMC. Фото: GMC

Низкая цена подержанного автомобиля не означает таких же затрат на его содержание и ремонт. На основе нового исследования CarEdge эксперты составили список из трех типов машин, которых стоит избегать автовладельцам, которые не готовы тратить лишнего.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама
Читайте также:

Пикапы

Будьте осторожны, если получите выгодное предложение на Ram. Ведь средние десятилетние расходы на обслуживание автомобиля составляют 21 595 долларов. А самая дорогая для ремонта модель Ram 3500 — 27 445 долларов за такой же период.

Средняя стоимость десятилетнего обслуживания Ford F-150 составляет 11 367 долларов, а Ford F-450 обойдется в 16 170 долларов. Расходы на содержание Chevrolet 2500 равняется 15 462 доллара. Средняя стоимость обслуживания GMC Sierra 1500 составляет 10 002 доллара.

Также читайте:

Механик назвал популярные подержанные авто, которые не стоит покупать

Названы две худшие модели популярного в Украине джипа

Неожиданные надежные пикапы с пробегом, которые не являются Toyota или Ford

Джипы

Jeep являются одними из самых дорогих брендов для обслуживания в течение 10 лет. Средние расходы на Jeep Wrangler достигают 11 664 долларов, на Jeep Gladiator — 12 679 долларов, на Jeep Grand Wagoneer — 12 269 долларов.

Фургоны и минивэны

Фургон и минивэн — это следующие самые дорогие варианты. Вот примерные цены на 10 лет обслуживания:

  • грузовой фургон Ram ProMaster: 21 677 долларов;
  • пассажирский фургон Chevrolet Express: 12 309 долларов.
  • минивэн Chrysler Voyager: 11 207 долларов;
  • минивэн Chrysler Pacifica: 11 520 долларов.

ремонт авто проблемы советы цены автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации