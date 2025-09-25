Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Авто Автомобілі з пробігом, які спустошать кишені власника

Автомобілі з пробігом, які спустошать кишені власника

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 06:45
Вживані автомобілі, які спустошать кишені власника
2022 GMC Sierra 1500 GMC. Фото: GMC

Низька ціна вживаного автомобіля не означає таких самих витрат на його утримання та ремонт. На основі нового дослідження CarEdge експерти склали список з трьох типів машин, яких варто уникати автовласникам, які не готові витрачати зайвого.

Про це написав GOBankingRates.

Реклама
Читайте також:

Пікапи

Будьте обережними, якщо отримаєте вигідну пропозицію на Ram. Адже середні десятирічні витрати на обслуговування автомобіля становлять 21 595 доларів. А найдорожча для ремонту модель Ram 3500 — 27 445 доларів протягом також періоду.

Середня вартість десятирічного обслуговування Ford F-150 становить 11 367 доларів, а Ford F-450 обійдеться у 16 170 доларів. Витрати на утримання Chevrolet 2500 дорівнює 15 462 долари. Середня вартість обслуговування GMC Sierra 1500 становить 10 002 долари.

Також читайте:

Механік назвав популярні вживані авто, які не варто купувати

Названі дві найгірші моделі популярного в Україні джипа

Несподівані надійні пікапи з пробігом, які не є Toyota або Ford

Джипи

Jeep є одними з найдорожчих брендів для обслуговування протягом 10 років. Середні витрати на Jeep Wrangler сягають 11 664 доларів, на Jeep Gladiator — 12 679 доларів, на Jeep Grand Wagoneer — 12 269 доларів.

Фургони та мінівени

Фургон та мінівен — це наступні найдорожчі варіанти. Ось приблизні ціни на 10 років обслуговування: 

  • вантажний фургон Ram ProMaster: 21 677 доларів;
  • пасажирський фургон Chevrolet Express: 12 309 доларів.
  • мінівен Chrysler Voyager: 11 207 доларів;
  • мінівен Chrysler Pacifica: 11 520 доларів.

ремонт авто проблеми поради ціни автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації