Вживані автомобілі, які спустошать кишені власника

Низька ціна вживаного автомобіля не означає таких самих витрат на його утримання та ремонт. На основі нового дослідження CarEdge експерти склали список з трьох типів машин, яких варто уникати автовласникам, які не готові витрачати зайвого.

Про це написав GOBankingRates.

Пікапи

Будьте обережними, якщо отримаєте вигідну пропозицію на Ram. Адже середні десятирічні витрати на обслуговування автомобіля становлять 21 595 доларів. А найдорожча для ремонту модель Ram 3500 — 27 445 доларів протягом також періоду.

Середня вартість десятирічного обслуговування Ford F-150 становить 11 367 доларів, а Ford F-450 обійдеться у 16 170 доларів. Витрати на утримання Chevrolet 2500 дорівнює 15 462 долари. Середня вартість обслуговування GMC Sierra 1500 становить 10 002 долари.

Джипи

Jeep є одними з найдорожчих брендів для обслуговування протягом 10 років. Середні витрати на Jeep Wrangler сягають 11 664 доларів, на Jeep Gladiator — 12 679 доларів, на Jeep Grand Wagoneer — 12 269 доларів.

Фургони та мінівени

Фургон та мінівен — це наступні найдорожчі варіанти. Ось приблизні ціни на 10 років обслуговування: