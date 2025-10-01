Автомобілі, які постійно ламаються: список механіків

2019 Volkswagen Jetta Фото: greencarreports.com

Перед купівлею нового або вживаного автомобіля корисно знати, які транспортні засоби можуть зрештою спустошити гаманець власника. Механіки склали список машин, які вони найчастіше бачать у своїх майстернях.

Про це написав Finance Buzz.

Volkswagen Jetta

Jetta 2019 року є вкрай невдалим варіантом через 11 відкликань з безпеки та хронічні поломки. Зокрема, несправний вимикач запалювання може раптово зупинити двигун під час руху. Власники скаржаться, що авто постійно в ремонті: один з них відвозив Jetta в майстерню дев'ять разів за вісім місяців.

Land Rover Range Rover Evoque

2020 Land Rover Range Rover Evoque Фото: Land Rover

Range Rover Evoque гарний, але ненадійний транспортний засіб. Його оцінка на Edmunds "нижче середнього" (7,1/10 для моделі 2026 та лише 6,1/10 для 2020), а надійність оцінена на 3 з 5. Досвідчені механіки підтверджують, що Evoque схильний до катастрофічних поломок двигуна, зокрема, через проблеми з турбіною та шатунами. Також з ним "загалом жахливо працювати".

Cadillac LYRIQ

2023 Cadillac LYRIQ Фото: caranddriver.com

Хоча Cadillac LYRIQ пропонує розкіш та запас ходу 480 км за за менш як 40 000 доларів, цей електричний кросовер став скринькою Пандори проблем. Cadillac вже оголосив дев'ять відкликань через відверто небезпечні несправності, серед яких антиблокувальні гальма, що раптово активуються, та кронштейни стабілізатора, що відпадають від рами.

BMW X1

2024 BMW X1 Фото: caranddriver.com

Оглядачі JD Power дають BMW X1 2024 року 81 бал зі 100 за враження від водіння. Тобто водії насолоджуватимуться його керуванням. Ті ж експерти оцінюють надійність цього кросовера на 63 бали зі 100 ("задовільно"). Чи справді авто на трієчку може коштувати понад 45 000 доларів? Один механік на Reddit попередив: "Тримайтеся подалі від європейських автомобілів, зокрема BMW. Те, що я бачу в них, — це здебільшого недбалість попередніх власників: забруднені двигуни, тріщини в вакуумних шлангах, зношені гальма та стійки. Додайте до цього дорогі запчастини та ремонт".

Mazda CX-90

2024 Mazda CX-90 Фото: caranddriver.com

Зазвичай авто подобається споживачам, але механіки мають іншу думку. JD Power поставив CX-90 2025 року рейтинг надійності "задовільно". Модель 2024 року вже мала 11 відкликань. Деякі з них були повʼязані з серйозними проблемами, наприклад, раптовим вимиканням двигуна під час руху. Механіки не люблять ремонтувати цей кросовер, адже багато деталей під капотом розташовані в недоступних місцях, а проста заміна ланцюга ГРМ вимагає зняття всього двигуна.

Dodge Hornet

2024 Dodge Hornet Фото: caranddriver.com

Кросовер отримав рейтинг надійності 66 зі 100 від JD Power. Dodge Hornet є одним автомобілем з Alfa Romeo Tonale, але під різним брендуваннями. З 2023 року обидва мали шість відкликань через порушення безпеки. Деякі з них дуже небезпечні. Наприклад, педаль гальма моделі 2024 року може зламатися під час руху.

Jeep Wrangler

2018 Jeep Wrangler Фото: Jeep

Edmunds поставив джипу оцінку 5,5 з 10 ("нижче середнього"). Модель 2018 року має дев'ять відкликань через проблеми з безпекою. Механік на Reddit зазначив: "Dodge, Chrysler, Jeep — найгірші нові та вживані автомобілі. Постійні проблеми з електрикою через їхню геніальну ідею повністю інтегрованого силового модуля, по суті, це блок запобіжників під капотом з незмінними реле".