Автомобили, которые постоянно ломаются: список механиков

2019 Volkswagen Jetta Фото: greencarreports.com

Перед покупкой нового или подержанного автомобиля полезно знать, какие транспортные средства могут в итоге опустошить кошелек владельца. Механики составили список машин, которые они чаще всего видят в своих мастерских.

Об этом написал Finance Buzz.

Реклама

Читайте также:

Volkswagen Jetta

Jetta 2019 года является крайне неудачным вариантом из-за 11 отзывов по безопасности и хронических поломок. В частности, неисправный выключатель зажигания может внезапно остановить двигатель во время движения. Владельцы жалуются, что авто постоянно в ремонте: один из них отвозил Jetta в мастерскую девять раз за восемь месяцев.

Land Rover Range Rover Evoque

2020 Land Rover Range Rover Evoque Фото: Land Rover

Range Rover Evoque красивое, но ненадежное транспортное средство. Его оценка на Edmunds "ниже среднего" (7,1/10 для модели 2026 и только 6,1/10 для 2020), а надежность оценена на 3 из 5. Опытные механики подтверждают, что Evoque подвержен катастрофическим поломкам двигателя, в частности, из-за проблем с турбиной и шатунами. Также с ним "в целом ужасно работать".

Cadillac LYRIQ

2023 Cadillac LYRIQ Фото: caranddriver.com

Хотя Cadillac LYRIQ предлагает роскошь и запас хода 480 км за менее чем 40 000 долларов, этот электрический кроссовер стал ящиком Пандоры проблем. Cadillac уже объявил девять отзывов из-за откровенно опасных неисправностей, среди которых внезапно активирующиеся антиблокировочные тормоза и отпадающие от рамы кронштейны стабилизатора.

Также читайте:

Эти двигатели Honda ломаются быстрее, чем ожидалось

Авто с пробегом, которые прослужат всю жизнь

Подержанные кроссоверы Hyundai и Kia, которых стоит избегать

BMW X1

2024 BMW X1 Фото: caranddriver.com

Обозреватели JD Power дают BMW X1 2024 года 81 балл из 100 за впечатления от вождения. То есть водители будут наслаждаться его управлением. Те же эксперты оценивают надежность этого кроссовера на 63 балла из 100 ("удовлетворительно"). Действительно ли авто на троечку может стоить более 45 000 долларов? Один механик на Reddit предупредил: "Держитесь подальше от европейских автомобилей, в частности BMW. То, что я вижу в них, — это в основном халатность предыдущих владельцев: загрязненные двигатели, трещины в вакуумных шлангах, изношенные тормоза и стойки. Добавьте к этому дорогие запчасти и ремонт".

Mazda CX-90

2024 Mazda CX-90 Фото: caranddriver.com

Обычно авто нравится потребителям, но механики имеют другое мнение. JD Power поставил CX-90 2025 года рейтинг надежности "удовлетворительно". Модель 2024 года уже имела 11 отзывов. Некоторые из них были связаны с серьезными проблемами, например, внезапным выключением двигателя во время движения. Механики не любят ремонтировать этот кроссовер, ведь многие детали под капотом расположены в недоступных местах, а простая замена цепи ГРМ требует снятия всего двигателя.

Dodge Hornet

2024 Dodge Hornet Фото: caranddriver.com

Кроссовер получил рейтинг надежности 66 из 100 от JD Power. Dodge Hornet является одним автомобилем с Alfa Romeo Tonale, но под разным брендированием. С 2023 года оба имели шесть отзывов из-за нарушений безопасности. Некоторые из них очень опасны. Например, педаль тормоза модели 2024 года может сломаться во время движения.

Jeep Wrangler

2018 Jeep Wrangler Фото: Jeep

Edmunds поставил джипу оценку 5,5 из 10 ("ниже среднего"). Модель 2018 года имеет девять отзывов из-за проблем с безопасностью. Механик на Reddit отметил: "Dodge, Chrysler, Jeep — худшие новые и подержанные автомобили. Постоянные проблемы с электричеством из-за их гениальной идеи полностью интегрированного силового модуля, по сути, это блок предохранителей под капотом с неизменными реле".