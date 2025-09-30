Какие двигатели Honda быстро выходят из строя

Двигатель 1.5 VTEC Turbo Фото: wikimedia.org

Владельцы автомобилей Honda жалуются на серьезные проблемы — двигатели с турбонаддувом быстро выходят из строя. Большинство сообщений касаются моделей, оснащенных популярными моторами VTEC Turbo.

Об этом написал Moto.

Что случилось

Водители указывают на внезапное падение мощности, неровную работу и проблемы с запуском. Некоторые 1,5-литровые и 2-литровые двигатели с турбонаддувом могут быть подвержены перегреву и выходу из строя прокладки головки блока цилиндров.

Пользователи сообщают, что серьезные поломки случались после пробега 40 000-60 000 км. Это часто приводит к необходимости капитального ремонта или даже замены двигателя.

Механики отмечают, что турбированные двигатели Honda являются современными и эффективными, но чувствительными к стилю вождения, качеству топлива и регулярному обслуживанию. Некоторые поломки могут быть следствием неправильного использования двигателя, но они считают, что частота и масштаб проблемы указывают на возможные конструктивные недостатки.

Автовладельцы жалуются на:

Honda Accord 2018-2022

2018-2022 Honda Civic 2016-2022

2016-2022 Honda CR-V 2017-2022

2017-2022 Acura RDX 2021-2022

2021-2022 Acura TLX 2019-2022

Встретимся в суде

В Калифорнии, США, был подан иск против Honda, в котором говорится о неспособности двигателя выдерживать сильный уровень сжатия и высокие температуры, что приводит к растрескиванию прокладки головки блока цилиндров и утечке охлаждающей жидкости. Как следствие — смешивание жидкости с моторным маслом, коррозия и чрезмерный износ.

В иске также упоминаются десятки жалоб, поданных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) за последние годы, многие из которых касались аналогичных поломок.