Главная Авто Эти двигатели Honda ломаются быстрее, чем ожидалось

Эти двигатели Honda ломаются быстрее, чем ожидалось

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 17:30
Какие двигатели Honda быстро выходят из строя
Двигатель 1.5 VTEC Turbo Фото: wikimedia.org

Владельцы автомобилей Honda жалуются на серьезные проблемы — двигатели с турбонаддувом быстро выходят из строя. Большинство сообщений касаются моделей, оснащенных популярными моторами VTEC Turbo.

Об этом написал Moto.

Встретимся в суде

В Калифорнии, США, был подан иск против Honda, в котором говорится о неспособности двигателя выдерживать сильный уровень сжатия и высокие температуры, что приводит к растрескиванию прокладки головки блока цилиндров и утечке охлаждающей жидкости. Как следствие — смешивание жидкости с моторным маслом, коррозия и чрезмерный износ.

В иске также упоминаются десятки жалоб, поданных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) за последние годы, многие из которых касались аналогичных поломок.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
