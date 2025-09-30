Какие двигатели Honda быстро выходят из строя

Эти двигатели Honda ломаются быстрее, чем ожидалось
Владельцы автомобилей Honda жалуются на серьезные проблемы — двигатели с турбонаддувом быстро выходят из строя. Большинство сообщений касаются моделей, оснащенных популярными моторами VTEC Turbo.
Об этом написал Moto.
Что случилось
Водители указывают на внезапное падение мощности, неровную работу и проблемы с запуском. Некоторые 1,5-литровые и 2-литровые двигатели с турбонаддувом могут быть подвержены перегреву и выходу из строя прокладки головки блока цилиндров.
Пользователи сообщают, что серьезные поломки случались после пробега 40 000-60 000 км. Это часто приводит к необходимости капитального ремонта или даже замены двигателя.
Механики отмечают, что турбированные двигатели Honda являются современными и эффективными, но чувствительными к стилю вождения, качеству топлива и регулярному обслуживанию. Некоторые поломки могут быть следствием неправильного использования двигателя, но они считают, что частота и масштаб проблемы указывают на возможные конструктивные недостатки.
Автовладельцы жалуются на:
- Honda Accord 2018-2022
- Honda Civic 2016-2022
- Honda CR-V 2017-2022
- Acura RDX 2021-2022
- Acura TLX 2019-2022
Также читайте:
Honda сняла с производства кроссовер только после года продаж
Худшие малолитражные бензиновые двигатели авто последних лет
Худшие модели Honda Civic на вторичном рынке
Встретимся в суде
В Калифорнии, США, был подан иск против Honda, в котором говорится о неспособности двигателя выдерживать сильный уровень сжатия и высокие температуры, что приводит к растрескиванию прокладки головки блока цилиндров и утечке охлаждающей жидкости. Как следствие — смешивание жидкости с моторным маслом, коррозия и чрезмерный износ.
В иске также упоминаются десятки жалоб, поданных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) за последние годы, многие из которых касались аналогичных поломок.
Читайте Новини.LIVE!