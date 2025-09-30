Відео
Головна Авто Ці двигуни Honda ламаються швидше, ніж очікувалось

Ці двигуни Honda ламаються швидше, ніж очікувалось

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 17:30
Які двигуни Honda швидко виходять з ладу
Двигун 1.5 VTEC Turbo Фото: wikimedia.org

Власники автомобілів Honda скаржаться на серйозні проблеми — двигуни з турбонаддувом швидко виходять з ладу. Більшість повідомлень стосуються моделей, оснащених популярними моторами VTEC Turbo.

Про це написав Moto.

Що трапилося

Водії вказують на раптове падіння потужності, нерівну роботу та проблеми з запуском. Деякі 1,5-літрові та 2-літрові двигуни з турбонаддувом можуть бути схильні до перегріву та виходу з ладу прокладки головки блоку циліндрів.

Користувачі повідомляють, що серйозні поломки траплялися після пробігу 40 000–60 000 км. Це часто призводить до необхідності капітального ремонту або навіть заміни двигуна.

Механіки зазначають, що турбовані двигуни Honda є сучасними та ефективними, але чутливими до стилю водіння, якості палива та регулярного обслуговування. Деякі поломки можуть бути наслідком неправильного використання двигуна, але вони наголошують, що частота та масштаб проблеми вказують на можливі конструктивні недоліки.

Автовласники скаржаться на:

  • Honda Accord 2018–2022
  • Honda Civic 2016–2022
  • Honda CR-V 2017–2022
  • Acura RDX 2021–2022
  • Acura TLX 2019–2022

Зустрінемося у суді

У Каліфорнії, США, було подано позов проти Honda, у якому йдеться про нездатність двигуна витримувати сильний рівень стиснення та високі температури, що призводить до розтріскування прокладки головки блоку циліндрів та витоку охолоджувальної рідини. Як наслідок — змішування рідини з моторною оливою, корозія та надмірний знос.

У позові також згадуються десятки скарг, поданих до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) за останні роки, багато з яких стосувалися аналогічних поломок.

ремонт авто проблеми автомобіль Мотор Honda двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
