Чому Honda припинила виробництво кросовер лише після року продажів

2024 Acura ZDX Фото: caranddriver.com

Відділення концерну Honda, що спеціалізується на випуску автомобілів класу люкс та спортивних автомобілів, Acura припиняє виробництво свого першого електричного кросовера ZDX, збірка якого розпочалася у березні 2024 року.

Про це повідомив Cars Coops.

Чому згортають виробництво

Acura раніше пропустила 2025 модельний рік ZDX, а зараз підтвердила, що негайно припиняє виробництво цього електричного кросовера. Таке рішення стало наслідком завершення спільного підприємства з General Motors (GM) наприкінці 2023 року.

Електромобіль ZDX, який базувався на платформі GM Ultium й мав спільну конструкцію з Cadillac Lyriq та Chevrolet Blazer EV, так і не став успішним. Повідомляється, що навіть значні знижки, які часом перевищували 30 000 доларів від рекомендованої ціни, не змогли покращити продажі.

Офіційно партнерство між Honda та GM щодо доступних електромобілів було припинено за взаємною згодою. Генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе пояснив, що спільна розробка виявилася "складною для бізнесу".

Рішення про припинення виробництва ZDX також збіглося із закінченням дії федеральної податкової пільги на електромобілі у США в розмірі 7500 доларів для цієї моделі.

Новий електрокар

Хоча ZDX зникає з ринку, Acura наголосила, що він заклав важливу основу для електричного майбутнього бренду.

Представники компанії заявили, що ZDX "забезпечить основу, на якій ми будемо будувати наступного року з появою повністю електричної Acura RSX".

Нова модель RSX, виробництво якої заплановано на другу половину 2026 року на заводі в Огайо (EV Hub), буде розроблена вже без платформи GM. Крім того, компанія активно розробляє гібридні моделі.