Почему Honda прекратила производство кроссовер лишь после года продаж

Отделение концерна Honda, специализирующееся на выпуске автомобилей класса люкс и спортивных автомобилей, Acura прекращает производство своего первого электрического кроссовера ZDX, сборка которого началась в марте 2024 года.

Об этом сообщил Cars Coops.

Почему сворачивают производство

Acura ранее пропустила 2025 модельный год ZDX, а сейчас подтвердила, что немедленно прекращает производство этого электрического кроссовера. Такое решение стало следствием завершения совместного предприятия с General Motors (GM) в конце 2023 года.

Электромобиль ZDX, который базировался на платформе GM Ultium и имел общую конструкцию с Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer EV, так и не стал успешным. Сообщается, что даже значительные скидки, которые порой превышали 30 000 долларов от рекомендованной цены, не смогли улучшить продажи.

Официально партнерство между Honda и GM по доступным электромобилям было прекращено по взаимному согласию. Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе объяснил, что совместная разработка оказалась "сложной для бизнеса".

Решение о прекращении производства ZDX также совпало с окончанием действия федеральной налоговой льготы на электромобили в США в размере 7500 долларов для этой модели.

Новый электрокар

Хотя ZDX исчезает с рынка, Acura подчеркнула, что он заложил важную основу для электрического будущего бренда.

Представители компании заявили, что ZDX "обеспечит основу, на которой мы будем строить в следующем году с появлением полностью электрической Acura RSX".

Новая модель RSX, производство которой запланировано на вторую половину 2026 года на заводе в Огайо (EV Hub), будет разработана уже без платформы GM. Кроме того, компания активно разрабатывает гибридные модели.